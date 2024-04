Bị Taylor Swift "dí" tới cùng trong album mới, Kim Kardashian chịu cảnh "ngập lụt" trong lời mỉa mai của netizen

Mâu thuẫn giữa Taylor Swift và vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian từng tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông. Đến khi phát hành album mới The Tortured Poets Department vào ngày 19/4 vừa qua, Taylor Swift đã nhắm thẳng đến Kim Kardashian bằng ca khúc thanK you aIMee. 3 ký tự viết hoa trong tên bài hát ghép lại thành KIM, nội dung cũng được cho là ám chỉ Kim Kardashian. Chính vì điều này nên trang cá nhân của "Kim siêu vòng 3" đang ngập lụt những bình luận có nội dung "thanK you aIMee".

Cụ thể, trong bài hát này Taylor Swift viết về chuyện bị cô gái tên Aimee chơi xấu, bêu riếu và cười nhạo: "Trong suốt thời gian cô tung ra những cú đấm, tôi lo xây dựng nên thế lực/Tôi không thể tha thứ cho những điều cô mang đến/Hét lên giữa bầu trời đêm '**** **** Aimee' khi máu tuôn ra/Nhưng tôi sẽ không quên cách cô khiến vết thương của tôi được chữa lành. "Thâm độc" hơn cả là dòng lyrics: "Và 1 ngày kia, con cô sẽ về nhà rồi ngân nga khúc ca chỉ chúng ta biết nó nói về cô". Câu hát này khiến nhiều người nhớ về đoạn video North West (con gái đầu lòng của Kim Kardashian) nhảy theo ca khúc Shake It Off của Taylor Swift.

Taylor Swift và Kim Kardashian tưởng đã làm hòa vào năm 2019 nhưng sau đó, toàn bộ cuộc điện thoại không bị cắt ghép được tung lên mạng, và dư luận hoàn toàn đảo chiều

Giờ đây, Taylor Swift đã quay trở lại và "dí" Kim Kardashian tới cùng trong album mới

Trang cá nhân của Kim Kardashian đang "ngập lụt" những dòng bình luận "thanK you aIMee"

Ngược thời gian về quá khứ, có lẽ ai "đu" showbiz US-UK đều biết mối thâm thù đại hận giữa Taylor Swift và vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West. Hàng loạt các drama không hồi kết: vụ giật micro gây chấn động tại VMAs 2009, việc Kanye West đưa lời rap tục tĩu về Taylor Swift, cú điện thoại chấn động làm hủy hoại sự nghiệp Taylor Swift, khiến cô bị gọi là "rắn độc" từ gia đình Kim - Kanye,... Tất cả đã khiến những mâu thuẫn cực độ giữa Taylor Swift và vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West vẫn là một trong những mối thù tốn nhiều giấy mực nhất tại Hollywood.

Về sau, sự thật đã được làm sáng tỏ rằng đó chỉ là đoạn ghi âm cắt ghép. Scandal năm nào đã khiến Taylor Swift trở nên cứng cỏi, cô sử dụng chính hình tượng "rắn chúa" để trở lại mạnh mẽ hơn. Nhưng những tổn thương là không thể tránh khỏi. "Đó hoàn toàn là 1 cuộc điện thoại được dàn dựng và ghi âm bất hợp pháp, Kim Kardashian sau đó đã chỉnh sửa và tung ra, nói với mọi người rằng tôi là kẻ dối trá. Điều đó khiến tâm trạng tôi sa sút ở mức chưa từng thấy. Tôi chuyển đến 1 đất nước khác. Tôi đã không rời khỏi căn nhà thuê trong 1 năm. Tôi sợ phải nghe điện thoại" - Taylor Swift hồi tưởng.

Mặc dù nữ ca sĩ không nói rõ, nhưng người hâm mộ đã nhận ra đó là đất nước Anh. Taylor Swift chuyển đến London vào năm 2016 và dành nhiều thời gian bên bạn trai Joe Alwyn. Khoảng thời gian đó, chủ nhân bản hit You Belong With Me gần như ở ẩn vì vụ lùm xùm với vợ chồng Kanye West: "Tôi xa lánh hầu hết mọi người vì không còn tin tưởng ai nữa. Cuộc đời tôi xuống dốc. Điều đó thực sự rất khó khăn".

Drama với vợ chồng Kim - Kanye khiến Taylor Swift chịu nhiều tổn thương và bị gọi là "rắn độc"

Nguồn: Instagram