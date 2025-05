Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/5, bà N.T.T (sinh năm 1955, trú tại phường Giếng Đáy) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ 035.6297.xxx. Người gọi tự xưng là “Cán bộ Công an phường Giếng Đáy”, thông báo bà T. đang sử dụng một số điện thoại khác (0973.653.xxx) để liên hệ với các đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Người này cho biết, "cơ quan Công an" có địa chỉ tại 75 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra vụ việc và yêu cầu bà T. ra ngân hàng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản tiết kiệm cho “cơ quan Công an” để “phục vụ công tác điều tra”.

Trước những thông tin bất thường và có dấu hiệu lừa đảo, bà T. nhanh chóng đến trụ sở Công an phường Giếng Đáy trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giếng Đáy đã xác minh và kịp thời hướng dẫn, trấn an bà T., đồng thời khẳng định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhờ sự cảnh giác và phản ứng kịp thời, bà T. đã không bị thiệt hại về tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay các đối tượng lừa đảo thường sử dụng thủ đoạn tinh vi, giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa người dân có liên quan đến các vụ án hình sự. Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền để “chứng minh vô tội” hoặc “phục vụ công tác điều tra”.

Người dân cần lưu ý, đây là hành vi lừa đảo. Các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, cần nâng cao cảnh giác, không làm theo yêu cầu của người lạ, đặc biệt khi được yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, ngắt kết nối cuộc gọi và báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.