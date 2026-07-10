Bỉ sẽ gây sốc, hạ Tây Ban Nha bằng thứ "bí kíp" khiến Ronaldo bất lực?

Tây Ban Nha đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026. Họ không chỉ thắng, mà còn khiến một đối thủ sở hữu Cristiano Ronaldo gần như "tắt điện" suốt 90 phút. Song, điều đó chưa đồng nghĩa họ sẽ dễ dàng vượt qua được tuyển Bỉ.

Bỉ có thể là bài test đầy hóc búa cho Tây Ban Nha. "Quỷ đỏ" không sở hữu khả năng kiểm soát bóng ngang ngửa Tây Ban Nha, nhưng lại có những vũ khí mà Bồ Đào Nha đã không thể tận dụng. Nếu biết khai thác đúng điểm mạnh, đại diện châu Âu hoàn toàn đủ sức tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu vòng tứ kết.

Tây Ban Nha khiến Ronaldo bất lực bằng lối chơi kiểm soát tuyệt đối

Không phải ngẫu nhiên mà Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới rất ít tại World Cup 2026. Điều đáng sợ nhất của họ không nằm ở số bàn thắng, mà ở khả năng khiến đối thủ không thể triển khai thứ bóng đá vốn có.

Trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, Ronaldo gần như bị cô lập. Tiền đạo 41 tuổi hiếm khi nhận bóng trong vòng cấm, số lần dứt điểm cũng rất hạn chế. Không phải bởi anh chơi tệ, mà bởi Tây Ban Nha đã kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

Bộ ba tiền vệ của La Roja liên tục luân chuyển bóng với cự ly ngắn, khiến Bồ Đào Nha phải chạy theo trong phần lớn thời gian. Khi không có bóng, Ronaldo gần như không thể tạo ảnh hưởng. Khi có bóng, anh lại thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ tuyến dưới.

Tây Ban Nha vẫn đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Đó chính là "đặc sản" của Tây Ban Nha suốt nhiều năm qua. Họ không pressing dữ dội như Đức, cũng không chơi phản công tốc độ như Pháp. Thay vào đó, đội bóng áo đỏ khiến đối phương mệt mỏi bằng những chuỗi phối hợp kéo dài, buộc đối thủ mất kiên nhẫn rồi để lộ khoảng trống.

Không chỉ vậy, Tây Ban Nha còn sở hữu dàn cầu thủ trẻ giàu tốc độ như Lamine Yamal, Nico Williams hay Pedri. Những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của họ diễn ra cực nhanh, đủ sức trừng phạt bất kỳ sai lầm nào.

Đó là lý do nhiều chuyên gia đánh giá Tây Ban Nha đang chơi thứ bóng đá cân bằng bậc nhất giải đấu: kiểm soát tốt, phòng ngự chắc và tấn công hiệu quả.

Nhưng Bỉ có thứ "vũ khí" mà Bồ Đào Nha không sở hữu

Nếu Bồ Đào Nha cố gắng tranh giành quyền kiểm soát bóng với Tây Ban Nha thì Bỉ nhiều khả năng sẽ chọn con đường ngược lại.

HLV Domenico Tedesco hiểu rằng rất khó đánh bại La Roja bằng cách cầm bóng nhiều hơn. Thay vào đó, Bỉ có thể chủ động lùi thấp đội hình, chấp nhận nhường thế trận để chờ đợi những cơ hội phản công.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa hai đội. Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ có thể chuyển trạng thái rất nhanh, trong khi De Bruyne vẫn là một trong những chân chuyền phản công hay nhất thế giới. Chỉ cần một đường chuyền vượt tuyến chính xác, các mũi nhọn phía trên hoàn toàn đủ khả năng khiến hàng thủ Tây Ban Nha chao đảo.

Bỉ có "vũ khí" để làm khó Tây Ban Nha.

Ngoài ra, bóng bổng cũng là phương án đáng chú ý. So với Bồ Đào Nha, Bỉ có lợi thế hơn về thể hình và sức mạnh trong các pha không chiến. Những tình huống cố định, phạt góc hay đá phạt có thể trở thành "vũ khí bí mật" để họ tạo khác biệt.

Một yếu tố khác là áp lực tâm lý. Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tư cách ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Điều đó đồng nghĩa họ phải chịu sức ép lớn hơn rất nhiều. Trong khi đó, Bỉ lại ở vị thế của đội cửa dưới, có thể thi đấu với tâm lý thoải mái và sẵn sàng chờ đợi thời cơ.

Sẽ không quá bất ngờ nếu Tây Ban Nha phải "ôm hận" trước Bỉ.

Tất nhiên, xét về tổng thể, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, phong độ ổn định và khả năng kiểm soát thế trận. Nếu để La Roja sớm có bàn mở tỷ số, Bỉ sẽ rơi vào thế cực kỳ khó khăn bởi họ buộc phải dâng cao, điều vốn rất nguy hiểm trước những cầu thủ giàu tốc độ của đối phương.

Dẫu vậy, lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh rằng những đội bóng kiểm soát bóng vượt trội không phải lúc nào cũng chiến thắng. Chỉ cần phòng ngự đủ kỷ luật, tận dụng tốt các pha phản công và tối đa hóa những tình huống cố định, Bỉ hoàn toàn có thể làm được điều mà Ronaldo và Bồ Đào Nha đã bất lực: đánh bại Tây Ban Nha.

Nếu "Quỷ đỏ" thực hiện thành công kế hoạch ấy, đây chắc chắn sẽ là một trong những cú sốc đáng nhớ nhất của World Cup 2026.