Bị sa thải ở tuổi 38, rải 50 CV không ai tuyển: Khi kinh nghiệm 15 năm không thắng nổi con số tuổi

Liệu tuổi tác có đang trở thành một rào cản trong tuyển dụng, hay vấn đề nằm ở những yêu cầu mới của thị trường lao động hiện đại?

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung "Bị sa thải ở tuổi 38, rải 50 CV không ai tuyển” đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nguyên nhân bởi đây không chỉ xoay quanh câu chuyện của một cá nhân, chủ đề này nhanh chóng mở ra cuộc thảo luận về cơ hội việc làm đối với nhóm lao động có nhiều năm kinh nghiệm trong bối cảnh thị trường tuyển dụng đang có nhiều thay đổi.

Bài đăng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và thảo luận sôi nổi trên MXH (Ảnh: Threads)

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết từng gặp khó khăn khi tìm kiếm công việc mới ở độ tuổi từ 30 trở lên. Một số chia sẻ rằng họ nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng liên quan đến độ tuổi hoặc nhận thấy các tin tuyển dụng thường kèm theo những yêu cầu giới hạn tuổi ứng viên.

Không ít trường hợp cho biết dù có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực chuyên môn nhưng vẫn gặp trở ngại trong quá trình ứng tuyển. Một số ý kiến dẫn lại các yêu cầu tuyển dụng với tiêu chí về độ tuổi khá cụ thể đối với các vị trí quản lý hoặc chuyên môn, trong khi vẫn đòi hỏi ứng viên có kinh nghiệm làm việc đáng kể.

Dưới phần bình luận, nhiều người lao động cho biết họ cũng gặp khó khăn khi tìm việc sau tuổi 30. Những chia sẻ này đã mở ra cuộc thảo luận về áp lực cạnh tranh và cơ hội nghề nghiệp của nhóm lao động có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường việc làm hiện nay (Ảnh: Threads)

Đáng chú ý, một số người làm trong lĩnh vực tuyển dụng cũng tham gia thảo luận. Theo chia sẻ từ một nhân sự chuyên về headhunt, nhiều ứng viên sở hữu hồ sơ đáp ứng các tiêu chí về chuyên môn, kinh nghiệm và ngoại ngữ nhưng vẫn không được lựa chọn do doanh nghiệp đặt ra giới hạn độ tuổi cho vị trí tuyển dụng.

Không chỉ người lao động, nhiều nhân sự làm trong lĩnh vực tuyển dụng (HR) cũng tham gia thảo luận. Những chia sẻ của họ cũng phần nào phản ánh các tiêu chí tuyển dụng đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng, trong đó độ tuổi vẫn là một yếu tố được cân nhắc đối với một số vị trí (Ảnh: Threads)

Chủ đề này đặc biệt nhận được sự quan tâm trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang tái cơ cấu nhân sự và tối ưu chi phí vận hành. Một số ngành nghề có tốc độ thay đổi nhanh như công nghệ, thương mại điện tử hay marketing thường ưu tiên các kỹ năng mới và khả năng thích ứng với môi trường làm việc linh hoạt. Điều này khiến không ít lao động có nhiều năm kinh nghiệm phải cạnh tranh với lực lượng lao động trẻ hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh quan điểm cho rằng tuổi tác có thể là một rào cản trong tuyển dụng, nhiều ý kiến khác cũng cho rằng đây không phải yếu tố quyết định duy nhất.

Theo nhiều người, khả năng tìm được việc làm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực chuyên môn, mức lương kỳ vọng, kỹ năng quản lý, khả năng cập nhật kiến thức mới và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Một số bình luận cho rằng số năm làm việc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá trị kinh nghiệm tích lũy. Trong bối cảnh công nghệ và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, nhà tuyển dụng ngày càng chú trọng đến khả năng học hỏi, thích nghi và giải quyết vấn đề hơn là chỉ dựa trên số năm công tác.

Thực tế, xu hướng tuyển dụng hiện nay đang có sự dịch chuyển đáng kể. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên đánh giá ứng viên dựa trên năng lực thực tế, kỹ năng chuyên môn và kết quả công việc thay vì chỉ xét thâm niên. Đồng thời, yêu cầu về việc cập nhật kiến thức mới, sử dụng công nghệ và khả năng làm việc trong môi trường thay đổi nhanh cũng ngày càng trở nên phổ biến.

Cuộc thảo luận xuất phát từ bài đăng nói trên cho thấy một vấn đề đang được nhiều người lao động quan tâm là làm thế nào để duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường việc làm trong giai đoạn nghề nghiệp trung niên.

Dù nguyên nhân đến từ chính sách tuyển dụng, yêu cầu của doanh nghiệp hay sự thay đổi trong nhu cầu nhân sự, thị trường lao động hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động ở mọi độ tuổi. Trong bối cảnh đó, việc liên tục nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức và thích ứng với những thay đổi của môi trường làm việc được xem là những yếu tố quan trọng giúp gia tăng cơ hội nghề nghiệp.