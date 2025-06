Bị sa thải ngay tại văn phòng, cô gái Việt tốt nghiệp đại học thuộc hàng top của Úc suy sụp

Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm cho bài đăng trên Threads, chia sẻ về việc bị lay-off (sa thải) tại một công ty ở Úc. Theo đó, chủ nhân bài đăng cho biết cô nhận thông báo thôi việc ngay tại văn phòng mà không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào trước đó. “Sáng đến công ty không có gì xảy ra, sau giờ ăn trưa thấy cả team ai cũng không dám nhìn vào mặt mình thì sếp gọi vào nói chuyện và bùm…”, cô gái kể lại khoảnh khắc đó.

Liên hệ với chủ nhân bài viết, Vũ Hương Thảo (SN 1999) cho biết câu chuyện này đã diễn ra cách đây 1 tháng, giờ mới lấy lại được tinh thần để chia sẻ lên MXH. Hương Thảo cũng cho hay cô đã gần 10 năm sống tại Úc, từng học ngành Truyền Thông tại Deakin University ở Melbourne.

Về công ty mà Thảo dự định sẽ gắn bó lâu dài làm về staffing (công ty nhân sự), cũng thuộc top tầm trung bên Úc.

Hương Thảo

Bài đăng chia sẻ của cô bạn trên MXH Threads nhận được nhiều sự quan tâm

Nói về cảm giác khi nghe tin bị cho thôi việc, Hương Thảo kể: “Lúc đó nghe tin mình sốc lắm, đầu óc trống rỗng không biết phải nói gì. Sếp có gọi cả team vào nói chuyện, mọi người ai cũng động viên rằng không phải do năng lực hay mình thể hiện chưa tốt mà vì công ty trong giai đoạn cắt giảm nhân sự, còn mình chỉ biết im lặng. Sếp nói mình có thể nghỉ luôn nếu muốn nhưng mình vẫn lên công ty thêm 1,2 ngày sau khi nhận thông báo rồi mới chính thức nghỉ việc”.

Hương Thảo cho biết thêm, đội ngũ văn phòng công ty cũng có khá nhiều người rơi vào trường hợp cắt giảm lần này. Thời điểm này chuẩn bị hết năm tài chính của Úc nên công ty cắt ngân sách hết mức có thể, mỗi văn phòng ở các tiểu bang đều cắt đi 5 - 6 người nên số nhân sự bị cắt giảm được dự đoán khoảng 25 người.

“Thực sự không ai biết hay dự đoán trước được việc này. Đến lúc mình nghỉ rồi, nhiều người trong văn phòng cũng không rõ lý do vì công ty khi cắt giảm sẽ không thông báo lý do với đồng nghiệp. Trước đợt cắt giảm này, cuối năm ngoái công ty cũng đã có một đợt sa thải khác nhưng số lượng ít hơn”, cô bạn chia sẻ.

Sau khi nghỉ việc, Hương Thảo cho biết đó là khoảng thời gian căng thẳng và nặng nề nhất trong gần 10 năm sinh sống tại Úc. Cô bạn cảm thấy bị tổn thương tinh thần, vướng vào tâm lý tự trách bản thân không đủ giỏi hay không đủ năng lực làm việc.

“Mọi thứ lúc đó với mình rất khó khăn dù mình được gia đình động viên, ở cạnh. Tuy vẫn được công ty cũ trả lương cho 3 tháng sau khi nghỉ việc nhưng tự mình không chấp nhận được bản thân ngồi yên vô dụng nên đã tìm kiếm vào nộp CV đến 200 công việc khác nhau. Nhưng tình hình chung khi làn sóng sa thải ở khắp mọi nơi, visa mình chỉ còn chưa đầy 1 năm, visa tay nghề cũng chưa có cập nhật gì mới nên mình rất sốt ruột và chỉ mong muốn có thể tìm được việc làm mới thật nhanh”, Thảo nói.

Hương Thảo đã làm việc ở công ty cũ 3 năm và có dự định gắn bó lâu dài

Về tài chính, Hương Thảo cho biết chi phí ở Úc cũng khá đắt đỏ nhưng cô không gặp áp lực nhiều về kinh tế sau khi nghỉ việc. Cô bạn chỉ thấy nặng nề mặt tinh thần do thất nghiệp không tự nguyện và sợ bản thân làm gánh nặng đến gia đình. “Nhiều người cũng hỏi tại sao mình không nhân dịp này để nghỉ ngơi thì thực tế mình đã có khoảng 2 tuần tạm dừng rồi. Nhưng thực sự nghỉ việc thụ động không thoải mái tinh thần. Hơn nữa, mình sợ bản thân bị đi xuống so với chính mình, muốn phấn đấu nhiều hơn nên mình cố gắng quay trở lại công việc nhanh nhất”, cô bạn chia sẻ.

Hiện tại sau 1 tháng, Hương Thảo đã nhận được thư mời đi làm từ công việc mới. Cô cho biết điều này là một may mắn trong thời điểm hiện tại. Cuối cùng, Hương Thảo bày tỏ: “Trong hoàn cảnh mà mình trải qua, mình cảm thấy buồn vì mất việc thì ít nhưng sợ không biết có xin được việc trong tương lai không là chủ yếu. Đó cũng là lý do khiến mình vực dậy đi kiếm việc, mình tự đặt mục tiêu là sau 1 tháng thất nghiệp sẽ đi làm lại. May mắn giờ mình cũng đã có công việc mới”.

“Sau khi có mục tiêu, mình không ngại việc phải bắt đầu lại từ đầu. Mình mong rằng các bạn nếu cũng đang ở trong tình huống giống mình lúc đó có thể đặt mục tiêu mới cho bản thân càng sớm càng tốt. Đừng nên quá u buồn vì bị sa thải, đôi khi đó lại là cơ hội mới cho chính mình”, Hương Thảo nói thêm.

Hương Thảo đã tìm được công việc mới, lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho hành trình sắp tới

Ảnh: NVCC