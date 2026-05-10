Bi Rain không còn đeo nhẫn cưới, hôn nhân với Kim Tae Hee có biến căng?

Sáng 10/5, công chúng châu Á dậy sóng trước 1 bài báo có tiêu đề gây xôn xao của Koreaboo: “Bi Rain bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Tại sao?”. Còn nhớ Song Hye Kyo - Song Joong Ki, Lee Byung Hun - Lee Min Jung... từng dính ngay nghi vấn rạn nứt trong quá khứ chỉ vì lộ ảnh không còn đeo nhẫn đính hôn trên tay. Vậy nên, 1 bộ phận khán giả đã không khỏi lo lắng cho tình trạng hôn nhân của Kim Tae Hee - Bi Rain ở thời điểm hiện tại.

Bài báo có tiêu đề “Bi Rain bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Tại sao?” đã khiến 1 số khán giả không khỏi hoang mang, lo lắng. Ảnh: Koreaboo

Theo bài báo nói trên, Bi Rain đã ghé thăm nhà 1 nhân viên trong ekip sản xuất video cho kênh YouTube của nam ca sĩ. Sau khi đi 1 vòng tham quan căn hộ, Bi Rain cùng nam ca sĩ KCM và người nhân viên này quây quần trong phòng khách để nhâm nhi ly rượu. Ông xã Kim Tae Hee bất ngờ đặt câu hỏi cho nhân viên của mình: “Ủa, sao cậu không đeo nhẫn cưới vậy?”. Nghe vậy, staff liền thành thật trả lời: “Em không đeo vì đang ở trong nhà mình ạ”.

Bi Rain liền chuyển hướng sang người đồng nghiệp KCM: “Còn cậu nữa, sao lại không đeo nhẫn cưới thế nhỉ?”. Nam ca sĩ đình đám vừa dứt lời, KCM hồn nhiên tiết lộ chuyện ngón tay đang bị sưng nên mới không thể đeo nhẫn được. Đến lúc này, KCM và staff nhận ra Bi Rain cũng không có nhẫn cưới trên tay nên mới vội chất vấn ông xã Kim Tae Hee về lý do không đeo tín vật tình yêu. Bi Rain không chút do dự, liền có màn trả lời gây bão toàn cõi mạng: “Cả Hàn Quốc đều biết tôi kết hôn rồi mà. Nên chẳng có lý do gì để phải đeo nhẫn cả”.

Bi Rain lên tiếng giải thích về lý do anh không còn đeo nhẫn cưới trên tay. Ảnh: X

Bình thường Bi Rain cũng gần như không bao giờ đeo nhẫn đính hôn sau khi làm đám cưới với Kim Tae Hee. Ảnh: Koreaboo

Trên thực tế, Bi Rain không hề nói quá sự thật bởi đám cưới của anh với Kim Tae Hee từng là 1 trong những sự kiện nóng nhất ở Hàn Quốc trong năm 2017. Cả 2 nghệ sĩ đều thuộc nhóm ngôi sao quyền lực bậc nhất làng giải trí Kbiz, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và độ nhận diện cực cao ở xứ sở kim chi.

Đồng thời, câu trả lời bá đạo của Bi Rain cũng đã khiến người hâm mộ cảm thấy an lòng. Rõ ràng, không có chuyện nam ngôi sao và Kim Tae Hee rạn nứt hôn nhân như 1 bộ phận khán giả lo lắng.

Trước đó, trong lần làm khách mời trên show Ask Us Everything, Bi Rain cũng từng thoải mái thảo luận xung quanh chuyện anh gần như không đeo nhẫn cưới sau hôn lễ với mỹ nhân họ Kim: “Quan trọng là tôi vẫn luôn yêu vợ và tôn trọng cô ấy vô điều kiện”.

Dù Bi Rain không đeo nhẫn cưới nữa nhưng điều đó không hề đồng nghĩa với việc hôn nhân của anh và Kim Tae Hee gặp trục trặc. Ảnh: X

Bi Rain - Kim Tae Hee quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

“Nhất cử nhất động” từ cặp đôi đình đám Kim Tae Hee - Bi Rain đều nhanh chóng gây bão truyền thông và mạng xã hội. Ảnh: X