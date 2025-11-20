Bí quyết trẻ mãi không già của 1 Chị Đẹp: "Da tôi đẹp vì hay đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo"

Thái Trác Nghiên là cái tên chẳng hề xa lạ với khán giả Việt. Người đẹp này là thành viên của nhóm nhạc TWINS đình đám cùng với Chung Hân Đồng, từng làm mưa làm gió trên toàn châu Á. Không chị vậy, Thái Trác Nghiên còn được yêu mến nhờ vai diễn Tử Lan trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngô Không, là một trong những "hoa tiên tử" được yêu thích nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Giờ đây, ở tuổi 43, Thái Trác Nghiên vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp mơn mởn, khiến netizen phải trầm trồ khen ngợi. Trong buổi phỏng vấn thân mật với nữ ca sĩ Vịnh Nhi, chị đẹp gây chú ý khi tiết lộ bí kíp mãi chẳng chịu già của mình.

Thái Trác Nghiên cho biết, ngoài việc uống nhiều nước, ngủ nhiều, vận đồng nhiều thì cô còn thường xuyên đọc tiểu thuyết ngôn tình, thậm chí sẵn sàng trả phí để "cày" truyện: "Tôi thích đọc mấy truyện về tổng tài bá đạo ấy. Có lẽ da tôi đẹp là vì hay đọc tiểu thuyết chăng?".

Nữ diễn viên Tình Điên Đại Thánh cho biết thêm, cô từng đạt kỷ lục đọc hết 7 cuốn truyện chỉ trong vòng 1 tuần. Dù có bận rộn đến đâu cũng phải cô sắp xếp thời gian để "cày" truyện. Trang iFeng cho rằng, có lẽ, việc giữ cho tâm hồn luôn trẻ chính là bí kíp để Thái Trác Nghiên chiến thắng được thời gian, lúc nào cũng mơn mởn như mới mười tám, đôi mươi.

Thái Trác Nghiên - nàng Tử Lan tiên tử gây thương nhớ một thời trên màn ảnh Hoa ngữ.

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ bí kíp trẻ dai của mình trên sóng truyền hình. Hóa ra chị đẹp này cũng mê tiểu thuyết "tổng tài bá đạo" như bao người.

Thái Trác Nghiên (Ah Sa) sinh năm 1982, là thành viên nhóm nhạc Twins cùng Chung Hân Đông (Ah Gil). Twins là 1 trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á vào những năm đầu thập niên 2000, với lượng fan đông đảo.

Về đời tư, Thái Trác Nghiên từng bí mật kết hôn với ca sĩ Trịnh Trung Cơ vào năm 2006. Tuy nhiên, hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Sau đó, Thái Trác Nghiên hẹn hò Trần Vỹ Đình. Họ chia tay vào năm 2015 vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Đến năm 2017, Thái Trác Nghiên qua lại với "thiếu gia 10 tỷ" Thạch Hằng Thông - cháu của "vua mạt chược Hong Kong" Thạch Giám Huy, Sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ HKD (tương đương hàng chục ngàn tỷ đồng).

Nữ ca sĩ chuyển đến chung sống với bạn trai và còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông. Thế nhưng vào tháng 7/2023, Thái Trác Nghiên đã "đá" thiếu gia hào môn sau 6 năm hẹn hò khi phát hiện anh ngoại tình với Lương Siêu Di - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022.

Thái Trác Nghiên tuyên bố chia tay bạn trai hào môn sau khi phát hiện mình bị "cắm sừng".

Có nguồn tin cho biết, giờ đây, Thái Trác Nghiên đã tìm được tình yêu mới, đó là huấn luyện viên thể hình, PT phòng gym tên Lâm Tuấn Hiền, kém cô 10 tuổi. Vào cuối tháng 8, Thái Trác Nghiên đã cùng Lâm Tuấn Hiền đi xem concert của nam ca sĩ Lâm Gia Khiêm và giới thiệu bạn trai mới với đồng nghiệp thân thiết trong showbiz.

Trên mạng xã hội, khán giả hy vọng Thái Trác Nghiên lần này sẽ gặp đúng người, sớm đi đến hôn nhân. Ở làng giải trí Hoa ngữ, cô được xem là 1 trong những sao nữ có đường tình duyên lận đận.

Nguồn: iFeng