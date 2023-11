Bí quyết để xe đi mãi không cũ

Để hạn chế những tình trạng này cũng như duy trì tuổi thọ cho xe, chủ xe nên thực hiện những cách sau đây.

Bảo dưỡng định kỳ

Hãy đưa xe đến các cửa hàng dịch vụ để thực hiện việc bảo dưỡng theo đúng thời hạn. Thông thường khoảng thời gian bảo dưỡng là 3.000 - 5.000 km hoặc mỗi 3 - 6 tháng. Ngoài ra, hãy yêu cầu các kỹ thuật viên kiểm tra kỹ một số hạng mục như: lọc dầu bôi trơn, lọc nhiên liệu cũng như các khớp thước lái, rô-tuyn…để phát hiện sớm các hư hỏng và thay thế.

Sửa chữa ngay sau khi sự cố xảy ra

Để giữ được chiếc xe luôn bền, cũng như bảo vệ được túi tiền, chủ xe hãy lưu tâm đến những sự cố nhỏ nhất, đồng thời khắc phục kịp thời. Những lỗi nhỏ nhặt nếu không được xử lý sớm sẽ có xu hướng tăng lên và lan tỏa, dẫn đến những hỏng hóc nặng nề.

Bảo dưỡng định kỳ là việc làm đầu tiên để giúp chiếc xe luôn đảm bảo chất lượng.

Đánh bóng xe

Việc này không chỉ mang lại thẩm mỹ cho chiếc xe mà còn giúp bảo vệ lớp sơn chống lại ánh nắng mặt trời, mưa axit, bụi bặm… Do đó, hãy thực hiện thường xuyên, ít nhất là hai lần một năm hoặc nhiều hơn. Nên lựa chọn những nơi uy tín, không nên đánh bóng tại các cửa hàng rửa xe máy kết hợp ô tô.

Không thay thế phụ tùng kém chất lượng

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều mặt hàng giả mạo, kém chất lượng, những phụ tùng độ bền thấp, thậm chí còn gây hư hỏng những chi tiết xung quanh. Do đó, chủ xe không nên “ham rẻ” mà lựa chọn, nếu kinh tế eo hẹp bạn nên chọn những phụ tùng chính hãng nhưng đã qua sử dụng với mức giá phải chăng hơn, để thay thế những bộ phận hỏng hóc không nghiêm trọng.

Sử dụng phanh tay đúng cách

Kéo phanh tay mỗi khi đỗ xe là thao tác bắt buộc đối với các lái xe. Tuy nhiên, một số người lái xe số tự động, khi đỗ xe, thường hay để cần số về vị trí P, rồi sau đó mới kéo phanh tay. Việc này, khiến trọng lượng của chiếc xe dồn vào hộp số, lâu ngày sẽ gây hư hỏng các chi tiết bên trong. Do đó, lời khuyên là hãy kéo phanh tay trước khi đưa cần số về vị trí P.

Lái xe nhẹ nhàng

Tăng tốc nhẹ nhàng và không phanh gấp là hai trong những cách lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Không những thế, việc này còn giúp bảo vệ chiếc xe khỏi những hư hỏng cũng như tăng tuổi thọ của chiếc xe.

Giữ lốp đủ hơi

Việc giữ đủ áp suất lốp sẽ mang lại cảm giác lái ổn định, nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, còn làm tăng tuổi thọ của lốp lên đến 15% so với việc để lốp non hơi. Do đó, giữ lốp đủ áp suất cũng góp phần bảo vệ chiếc xe cũng như túi tiền của chính bạn.

Luôn bơi hơi lốp đầy đủ.

Tìm hiểu về các bệnh của xe

Để bảo vệ được “xế yêu” trước tiên chủ xe cần phải hiểu nó, quan trọng hơn là phát hiện được các bất thường trên chiếc xe của mình. Hiện nay, trên các diễn đàn hay các tạp chí có vô vàn thông tin cho bạn tìm hiểu và khai thác. Việc hiểu biết về những căn bệnh của chiếc xe sẽ giúp ta chủ động hơn mỗi khi sự cố xảy ra và hơn hết là ngăn ngừa được tình trạng “chặt chém” khi đưa xe vào các garage.

Chọn chỗ đỗ xe

Một chỗ đậu xe rộng rãi và mát mẽ sẽ giúp lái xe hạn chế được nhiều rủi ro hơn. Do đó, đừng cố gắng chen vào những nơi đậu xe có không gian chật hẹp, để tránh việc va quẹt làm trầy xước xe. Hơn nữa, lái xe cũng nên hạn chế đậu xe ngoài nắng, bởi nếu để ngoài nắng lâu, lớp sơn sẽ bị lão hóa, bạc màu hoặc bong tróc. Hơn nữa, các vật liệu bên trong nội thất cũng sẽ bị biến dạng, gây mất thẩm mỹ và giảm tuổi thọ của xe.

Giữ xe luôn sạch sẽ

Nếu có thể, hãy giữ chiếc xe của luôn sạch sẽ, bởi vì bùn, đất bám lâu ngày không rửa được sẽ làm biến màu lớp sơn. Hơn nữa, nó còn làm gỉ và ố các chi tiết khác gây mất thẩm mỹ. Hãy rửa xe thường xuyên và dùng những chất kem hoặc sáp để làm bóng chiếc xe. Thực hiện công việc này, không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe mà còn giữ được chiếc xe luôn như mới.