Bị phương Tây trừng phạt gắt gao, hàng chục tàu chở LNG của Nga bất ngờ xuất hiện ngoài khơi, âm thầm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Nga đang nhanh chóng mở rộng đội tàu “bóng tối” để duy trì hoạt động xuất khẩu LNG, với số tàu tăng gần gấp đôi chỉ trong 9 tháng.

Nga đã tăng gấp đôi số lượng tàu thuộc đội tàu “bóng tối” được sử dụng để vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Arctic LNG 2 đang chịu các lệnh trừng phạt, trong bối cảnh Moscow tìm cách duy trì xuất khẩu sang thị trường châu Á.

Theo phân tích dữ liệu theo dõi tàu công bố ngày 1/9, số tàu LNG trong đội tàu có quyền sở hữu không minh bạch của Nga đã tăng từ khoảng 11 chiếc vào tháng 12/2025 lên ít nhất 20 chiếc hiện nay.

Trong số này có cả tàu chở LNG lớp băng thứ hai, có khả năng hoạt động quanh năm tại vùng biển Bắc Cực. Việc bổ sung các tàu chuyên dụng cho thấy Nga đang từng bước xây dựng năng lực vận chuyển riêng để duy trì dòng khí xuất khẩu từ khu vực Bắc Cực.

Arctic LNG 2 là một trong những dự án LNG lớn của Nga, nhưng đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh từ năm 2024. Các biện pháp này gây khó khăn cho việc tiếp cận công nghệ, tài chính, tàu vận chuyển và thị trường phương Tây của dự án.

Trong khi đó, EU đang tiến tới loại bỏ LNG của Nga vào cuối năm nay. Điều này buộc Moscow phải tìm kiếm các tuyến vận chuyển và khách hàng thay thế, đặc biệt tại châu Á.

Trong mùa đông vừa qua, Nga vẫn duy trì hoạt động vận chuyển LNG bị trừng phạt tới Trung Quốc nhờ các tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện băng giá tại Bắc Cực.

Một trong những tàu được sử dụng là Christophe De Margerie, vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt. Con tàu này được sử dụng để vận chuyển các lô LNG từ Nga sang Trung Quốc trong thời điểm điều kiện hàng hải tại Bắc Cực trở nên khắc nghiệt.

Hiện Moscow tiếp tục bổ sung một tàu vận tải lớp băng khác do Nga chế tạo vào đội tàu, cùng nhiều tàu LNG đã qua sử dụng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị cho giai đoạn EU siết chặt hơn các biện pháp hạn chế đối với LNG của nước này.

Theo công ty tình báo hàng hải Windward, Nga đã mua các tàu LNG cũ trong nhiều tháng qua nhằm xây dựng năng lực vận chuyển trước khi các lệnh trừng phạt mới của EU đối với lĩnh vực LNG có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các biện pháp của EU dự kiến hạn chế loại tàu được phép cập cảng tại các nhà ga LNG thuộc quyền tài phán của khối. Theo Windward, điều này khiến Nga cần một hệ thống vận chuyển thay thế nếu muốn duy trì năng lực xuất khẩu LNG nằm ngoài các kênh do phương Tây kiểm soát.

Việc Nga chuyển hướng LNG sang châu Á tuy nhiên cũng đối mặt với một hạn chế lớn về thị trường. Theo nội dung được dẫn, Trung Quốc hiện là khách hàng duy nhất sẵn sàng tiếp nhận các lô hàng LNG từ Arctic LNG 2.

Điều này khiến số lượng khách hàng tiềm năng của Nga bị thu hẹp đáng kể, đồng thời có thể tạo thêm lợi thế đàm phán cho Trung Quốc về giá mua LNG.

Trong bối cảnh thị trường châu Âu ngày càng đóng cửa với LNG Nga, việc mở rộng đội tàu “bóng tối” trở thành một trong những phương án giúp Moscow duy trì hoạt động xuất khẩu từ Arctic LNG 2. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này vẫn phụ thuộc vào khả năng vận chuyển qua Bắc Cực, mức độ thực thi các lệnh trừng phạt và khả năng tiếp cận các thị trường tiêu thụ tại châu Á.

Theo Oilprice