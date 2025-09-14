Bị phương Tây đóng băng gần 70 tỷ USD, Nga bắt tay với nền kinh tế 18 nghìn tỷ USD, xây dựng một hệ thống đối đầu châu Âu

Nga và Trung Quốc đang hợp tác xây dựng một kho lưu ký chứng khoán nhằm cạnh tranh với 2 trung tâm lưu ký lớn của châu Âu là Euroclear (Bỉ) và Clearstream (Luxembourg), Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia ngày 12/9, ông Siluanov nhấn mạnh rằng việc phát triển “một hạ tầng thanh toán độc lập” để ứng phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây là rất cần thiết.

Trước đây, nhà đầu tư Nga nắm giữ tài sản tại Euroclear và Clearstream thông qua Trung tâm Thanh toán Quốc gia (NSD) của Nga. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, hai tổ chức này đã ngừng giao dịch với NSD và phong tỏa tài khoản của các nhà đầu tư theo lệnh trừng phạt. Động thái này khiến khoảng 5,7 nghìn tỷ ruble (67 tỷ USD) bị đóng băng, theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Nga.

Theo Bộ trưởng Siluanov, chức năng của một kho lưu ký mới có thể được đảm nhận bởi Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO Development Bank) vốn đang được lên kế hoạch thành lập.

“Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng này – hoặc trên cơ sở của nó – sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư ở các nước thành viên tự do giao dịch chứng khoán quốc tế, đồng thời cho phép nhà đầu tư nước ngoài rót vốn cho dự án tại Nga. Nói cách khác, ngân hàng sẽ đảm nhận chức năng lưu ký độc lập”, ông nói.

Giới phân tích cho rằng ngân hàng SCO có thể trở thành lựa chọn thay thế thực sự cho Euroclear và Clearstream, đặc biệt trong giao dịch chứng khoán giữa các nước thành viên SCO. Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu, bao gồm lợi suất cao của tài sản bằng ruble cho tới rủi ro bị phong tỏa tài sản.

Song song với nỗ lực xây dựng hạ tầng tài chính mới, giới đầu tư Nga cũng đang tìm kiếm giải pháp pháp lý. Tháng trước, Tòa Trọng tài Moscow đã chấp thuận vụ kiện tập thể của một nhóm nhà đầu tư cá nhân Nga chống lại Bộ Tài chính Bỉ và Euroclear. Các nhà đầu tư yêu cầu cấp giấy phép mở khóa tài sản, cho rằng hành động phong tỏa là “bất hợp pháp và mang tính phân biệt đối xử”.

The Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Trung Quốc năm 2024 đạt 18,27 nghìn tỷ USD và dự kiến tăng lên 19,5 nghìn tỷ USD trong năm 2025. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong bối cảnh lệnh trừng phạt của phương Tây thúc đẩy 2 nền kinh tế xích lại gần nhau hơn. Cả Nga và Trung Quốc đều là thành viên chủ chốt của 2 tổ chức SCO và BRICS.



