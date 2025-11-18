Bị phụ huynh tố "tác động" khiến bé 5 tuổi chảy máu cam, cô giáo giải thích "vô tình đưa tay trúng mũi”

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin cô giáo mầm non nghi “tác động” vào vùng mũi khiến cháu bé 5 tuổi bị chảy máu cam. Được biết, cô giáo liên quan trong vụ việc là N.T.T.H. (giáo viên kiêm quản lý Trường Mầm non Độc lập Hoa Mai, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Còn cháu bé bị chảy máu cam là N.M.Đ.K. (sinh năm 2020) đang học tại Trường Mầm non Độc lập Hoa Mai.

Theo đoạn clip được gia đình đăng tải, thời điểm xảy ra sự việc, cô H. cùng một số giáo viên và học sinh ngồi ở hành lang cho các cháu ăn, uống sữa. Lát sau, cô H. đến ngồi cạnh cháu K. để nhắc nhở rồi đưa tay lên tác động vào vùng mặt của cháu bé. Khi phát hiện cháu bị chảy máu mũi, cô này cho cháu ngồi xuống rồi đi lấy giấy ăn lau cho cháu bé.

Anh N.Q.B. (trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) cho hay, chiều 15/11, cháu K. đi học về có kể với gia đình về việc bị cô giáo đánh chảy máu cam. Anh B. sau đó đã kiểm tra camera tại lớp học thì phát hiện cô H. có dùng tay tác động vào vùng mũi của K., khiến cháu bé bị chảy máu, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Hình ảnh từ camera cho thấy cô H. tác động vào vùng mặt khiến cháu bé bị chảy máu. (Ảnh: Cắt từ clip)

Gia đình rất bức xúc và đã đến trường để làm rõ vụ việc. Theo lời anh B., ban đầu cô H. quanh co, chối cãi. Đến khi gia đình đưa clip làm bằng chứng thì nữ giáo viên mới thừa nhận. Vì thấy nhà trường không thể hiện trách nhiệm nên anh B. đã làm đơn tố cáo hành vi của cô H. lên công an. Hiện anh B. đã rút hồ sơ và chuyển con sang học ở trường khác.

Giải thích về sự việc, cô H. cho hay lúc cô đang phát sữa thì cháu K. có hành động đưa chân ra giữa lối đi. Vì sợ các bạn khác vấp ngã nên cô H. đã yêu cầu K. rút chân lại nhưng cháu không nghe.Nữ giáo viên phạt K. đứng dậy, giơ 2 tay lên cao.

Theo cô H., khi cô đến gần nhắc nhở K. và vô tình đưa tay trúng vào mũi khiến cháu bị chảy máu cam. Thấy K. chảy máu, cô H. cùng các giáo viên trong lớp đã cầm máu và thay áo cho cháu. Nữ giáo viên định buổi tối sẽ báo lại gia đình nhưng chiều về cháu K. đã nói với bố. Cô H. nhận thấy có trách nhiệm trong sự việc trên nên đã đến xin lỗi nhưng phụ huynh không đồng ý.

Liên quan đến sự việc, đại diện UBND xã Biển Hồ thông tin, địa phương cùng cơ quan công an đã mời giáo viên và phụ huynh lên làm rõ vụ việc. Cơ quan công an đang xác minh để làm rõ hành vi nhằm đưa ra mức độ xử lý phù hợp.

Sự việc trên đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận: "Cô va thế nào mà làm học sinh chảy máu mũi? Mong sự việc sớm được làm sáng tỏ, chứ nhìn cháu bé bị máu chảy cả ra áo thì người ngoài cũng xót xa chứ nói gì bố mẹ cháu".

Tổng hợp