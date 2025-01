Bị "phong sát", Lý Dịch Phong lách luật trở lại sau 3 năm bị bắt vì mua dâm bằng cách thức gây tranh cãi

Mới đây nhất, Lý Dịch phong thông báo mở world tour mang tên The Covenant Of The Green Sea. Chặng đầu tiên của tour này sẽ diễn ra ở Thái Lan vào ngày 12/4. Đây là "phát súng" trở lại làng giải trí của Lý Dịch Phong sau khi bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần vào tháng 9/2019. Nam diễn viên bị tạm giam hành chính 15 ngày. Trong khoảng thời gian này, đoạn clip nóng kéo dài 7 giây của Lý Dịch Phong cũng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Sau vụ bê bối chấn động, hình tượng và danh tiếng của Lý Dịch Phong sụp đổ hoàn toàn. Nam diễn viên này bị "phong sát" triệt để và phải rời giới giải trí Trung Quốc. Đỉnh lưu một thời còn phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (483 tỷ đồng).

Lý Dịch Phong trở lại làng giải trí bằng cách mở world tour

Sau khi rời showbiz vì bê bối, Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc). Nam diễn viên sinh năm 1987 đôi lần bị bắt gặp dạo phố, đi ăn uống và chơi thể thao cùng bạn bè. Khi có khán giả hỏi xin chụp ảnh, Lý Dịch Phong cũng vui vẻ đồng ý, không có thái độ lẩn tránh. Hết đường làm ăn ở Cbiz nhưng nam diễn viên được cho là sống thoải mái nhờ khối tài sản kếch xù tích lũy được trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Tài tử bê bối đầu tư kinh doanh để kiếm thu nhập, đồng thời chuyển hướng hoạt động ở Thái Lan, Indonesia vì có lượng fan trung thành và đông đảo tại đây.

Tuy nhiên trong thời gian không hoạt động, Lý Dịch Phong bị nhận xét già đi trông thấy, gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, đã xuất hiện dấu vết lão hóa, thậm chí còn có tóc bạc. Trạng thái xuống cấp ngoại hình của Lý Dịch Phong gây xôn xao. Nhiều khán giả cho rằng diện mạo xuống sắc của sao nam Cổ Kiếm Kỳ Đàm cũng là điều dễ hiểu. Sau khi rời showbiz, anh không có ekip chăm sóc cũng như chẳng còn gánh nặng thần tượng để "làm đẹp" nên vẻ ngoài chắc chắn sẽ không còn long lanh, đẹp trai như thời còn hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh Lý Dịch Phong lộ tóc bạc, gương mặt phờ phạc gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo

Sau khi rời showbiz, nam diễn viên đã không còn giữ được phong độ ngoại hình

Nguồn: Weibo