HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bị phát tán ảnh nhạy cảm tại trường, quyết định của nữ giáo viên

Hương Trà (T/H) |

Nữ giáo viên đang phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc ồn ào trong khuôn viên nhà trường, ông Trần Công Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song (Lâm Đồng) đã có thêm những chia sẻ trên tờ VietNamNet. Ông Toàn cho biết, dù việc phát tán ảnh xảy ra trong khuôn viên trường nhưng không ảnh hưởng đến công tác dạy và học. Ban giám hiệu cũng chủ động nhắc nhở học sinh nếu nhặt được tờ rơi có hình ảnh nhạy cảm thì phải báo ngay cho nhà trường để kịp thời xử lý.

Còn liên quan tới trường hợp nữ giáo viên bị phát tán ảnh, ông Toàn cho hay cô đã chủ động xin nghỉ để làm việc với cơ quan chức năng. Hiện tâm lý của giáo viên này đã tạm thời ổn định nhưng vẫn chưa đi dạy trở lại. Vụ việc đang được Công an xã Đức An điều tra, xác minh.

Trước đó vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 27/3, tại khuôn viên Trường THPT Đắk Song, học sinh và người dân phát hiện một số hình ảnh in ấn, sao chụp có nội dung nhạy cảm bị phát tán tại khu vực cổng trường và nhà xe học sinh. Nội dung các hình ảnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nữ giáo viên.

Sự việc sau đó còn diễn ra vào các ngày 30/3 và 31/3. Các tài liệu được kẻ xấu lén đặt tại khu vực nhà xe giáo viên, học sinh từ phía ngoài hàng rào trường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo Công an xã Đức An để phối hợp xác minh, điều tra và báo cáo Sở GD&ĐT.

VietNamplus dẫn thông tin, Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu Trường THPT Đắk Song chủ động, nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an xã Đức An trong việc xác minh, điều tra, làm rõ đối tượng, động cơ và hành vi vi phạm, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuyệt đối không tự ý kết luận, suy đoán, phát ngôn chưa được kiểm chứng, tránh làm phức tạp tình hình.

Sở GD&ĐT giao nhà trường thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên bị ảnh hưởng nếu có, có giải pháp hỗ trợ tâm lý, ổn định tư tưởng để giáo viên yên tâm công tác. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đối với nữ giáo viên liên quan (nếu có).

Sở cũng chỉ đạo nhà trường quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên không lan truyền, bình luận, chia sẻ thông tin về vụ việc khi chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng dưới mọi hình thức, kể cả trên mạng xã hội; xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có hành vi phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc xử lý không kịp thời, không đúng quy định.

Tags

nữ giáo viên bị phát tán ảnh nhạy cảm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại