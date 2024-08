Ngày 29/8, Phòng An Ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an quận Thanh Khê xử lý trường hợp đăng thông tin giả mạo, sai sự thật.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Thanh Khê mời ông P.V.S. (trú quận Thanh Khê) đến làm việc vì có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi làm việc, ông S. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết các nội dung đăng tải được ông lấy thông tin từ các kênh Youtube của các tổ chức phản động như Việt Tân, thoibao.de.

Một chủ tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật bị Công an TP Đà Nẵng xử lý.

Từ thông tin thu thập được cùng lời khai của ông S., Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt ông này 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Cũng trong tháng 8/2024, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng triệu tập chủ tài khoản Facebook “T.H” (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến làm việc vì hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân.

Chủ tài khoản này thừa nhận sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trên không gian mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ xử lý chủ tài khoản "T.H", đồng thời khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng, kiểm chứng thông tin khi đăng tải, chia sẻ.