Bị nói không lo đi làm chỉ đi chơi rồi than nghèo khổ, một hoa hậu Việt: "Tôi làm rất nhiều"

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, vợ cố diễn viên Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương đã lên tiếng khi bị một số khán giả chỉ trích vì chỉ thấy đi chơi, không thấy đi làm.

Cô nói: “Tôi vẫn làm việc, không có chuyện không lo đi làm. Tôi vẫn đi làm và làm việc rất nhiều là đằng khác.

Bình Phương

Vì tôi làm nhiều nên cần có thời gian để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại cuộc sống. Đặc thù công việc của tôi là rất căng thẳng, phải làm nhiều trong tuần vì thế nên trước đây khi anh Tiến còn sống, tôi với anh Tiến hay đi chơi đây đó dịp cuối tuần nhưng không quay lại, không chia sẻ lên mạng xã hội nên mọi người không thấy được.

Bây giờ tôi chỉ còn một mình nên mới quay lại những lúc đi chơi cuối tuần để đăng tải lên. Mọi người thấy thế lại hỏi tôi tiền ở đâu ra mà đi chơi nhiều thế, không lo đi làm đi chỉ lo đi chơi, tiền đâu ra nuôi con, cứ lo đi chơi thì tiền đâu ra, rồi lại ngồi than khổ, than nghèo khó, than này than kia.

Tôi không biết những người đó lấy thông tin từ đâu mà nói tôi than nghèo than khổ. Tôi chưa bao giờ lên một mạng xã hội nào để than tôi khổ quá, tôi nghèo quá, tôi không có công ăn việc làm. Tôi không hề than như vậy.

Tôi chỉ có một thời gian đang chới với, cần điều chỉnh lại cuộc sống để có năng lượng hơn. Rất nhiều bạn thân của hai vợ chồng tôi biết rõ cuộc sống của tôi hiện tại.

Hai người đi làm thì thu nhập sẽ nhiều hơn một người. Anh Tiến mất đi rồi, chỉ còn mình tôi đi làm thì thu nhập giảm đi. Tôi phải điều chỉnh lại chi tiêu. Nhiều người phụ nữ cũng chia sẻ với tôi về việc điều chỉnh chi tiêu khi họ làm mẹ đơn thân. Tôi có thở nhưng tôi không than.

Tôi có được sự quan tâm, tình yêu của mọi người. Mọi người đều muốn xem hình ảnh bé Mèo lớn lên nên tôi mới quay clip. Tôi cảm ơn tình cảm mọi người dành cho mẹ con tôi và trân trọng nó nên làm clip đăng lên, chứ không phải ngày nào cũng đi chơi.

Bản thân tôi hiện tại cũng đang điều chỉnh lại mọi thứ”.