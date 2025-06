Bị nói dọn nhà để ở với chồng mới, vợ Đức Tiến nói thẳng lý do

Mới đây, Bình Phương đã ra thăm mộ chồng. Tại đây, cô nói thẳng lý do dọn sang nhà mới: "Mấy hôm nay tôi vẫn đang thu xếp dọn nhà nên bận bịu công việc lắm. Tôi phải xin nghỉ vài tuần để thu xếp dọn nhà.

Vợ Đức Tiến ra thăm mộ chồng

Nói chung, tôi không nằm cạnh chồng bây giờ được thì chọn dọn về ở gần nhau lại chút xíu. Nhà tôi ở hiện tại đi tới nghĩa trang này để thăm mộ anh Tiến mất 5 phút thôi, rất gần.

Trước đây tôi ở nhà cũ thì phải mất tới 25 phút mới tới được nghĩa trang, chưa tính kẹt xe, giờ mất 5 phút thôi. Ở gần cho vui cửa vui nhà, bé Mèo muốn tới thăm daddy thì chỉ cần nhảy lên xe đi 5 phút là tới".

Cách đây một thời gian, Bình Phương cũng chia sẻ lý do dọn sang nhà mới vì cảm thấy căn nhà cũ bị theo dõi, không an toàn cho hai mẹ con. Cô cảm thấy nguy hiểm và muốn bảo vệ con an toàn nên dọn sang nhà mới.

Cách đây một tuần, Bình Phương cũng bức xúc lên tiếng khi bị nói dọn sang nhà mới dẹp luôn bàn thờ chồng.

Ban thờ Đức Tiến trong nhà mới

Cô đã quay lại cho mọi người thấy bàn thờ của Đức Tiến vẫn còn đầy đủ trong nhà. Vì ở Mỹ nên Bình Phương không có điều kiện mua hẳn một bàn thờ cúng riêng như Việt Nam. Tuy nhiên, Bình Phương vẫn dành được một góc để di ảnh và bát hương cúng Đức Tiến.

Trên bàn thờ, Bình Phương bày biện gọn nhẹ nhưng đầy đủ với đèn hoa sen, nến, bát hương và hoa quả, kèm theo dây thánh giá vì cả Đức Tiến và cô đều theo đạo Công giáo.

Bên cạnh ban thờ, Bình Phương để nhiều bằng khen, kỷ vật của Đức Tiến khi còn sống. Cô nói: "Đây là các loại bằng khen của anh Tiến. Tôi còn giữ cả bằng đại học của anh Tiến từ bên Việt Nam mang sang.

Tôi giữ cả cặp mắt kính anh Tiến hay đeo, chiếc ví tiền anh Tiến dùng tới ngày cuối cùng, vào bệnh viện họ đưa lại cho tôi".

Việc giữ lại hết toàn bộ kỷ vật của Đức Tiến cho thấy, Bình Phương vẫn đang một mình ở cùng con gái và một lòng chăm nom bàn thờ người chồng quá cố.