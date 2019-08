Bị nhìn đểu, nữ sinh 15 tuổi tổ chức đánh hội đồng cướp của nạn nhân

Ngày 8/7, phóng viên báo The Paper News đưa tin từ công an đường sắt thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung quốc), tại đây lực lương chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng tình nghi Tiểu Linh vì liên quan đến tội cướp tài sản.



Theo như điều tra, đối tượng là người thị xã Liên Nguyên, thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, năm nay mới 15 tuổi. Ngày 11/6 vừa qua, tiểu Linh cùng với 4 người bạn nữ đang đi dạo trong thành phố Liên Nguyên thì gặp phải nhóm của Vương Thanh gồm 3 người đang tiến đến.

Chỉ vì nhóm của Vương Thanh vừa đi vừa liếc nhìn nhóm của tiểu Linh vài lần, cho rằng mình bị nhìn đểu, khích đểu, nên đã sinh lòng tức giận, đồng thời rủ nhóm bạn tìm cách dạy dỗ nhóm Vương Thanh.

Công an đường sắt bắt giữ đối tượng ngay trên tàu

Sau khi đi theo nhóm của Vương Thanh một đoạn đường, cô gái cùng 4 người khác hợp sức xông vào không chế 3 người nhóm Vương Thanh lôi xuống dưới bãi đỗ xe dưới hầm sau đó đánh đập, đe dọa, thậm chí còn cướp điện thoại của 3 nạn nhân rồi lấy hết tiền trong Wechat và các ứng dụng khác trên điện thoại của nạn nhân.

Xong xuôi mọi việc, tiểu Linh cùng đám bạn phủi tay bỏ đi mà không hề biết hành động của mình liên quan đến tội cướp giật và bị cảnh sát truy nã.

14h20’ ngày 3/8, sau khi nhận được thông tin từ đồn công an trạm thành phố Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam) cho biết một nghi can liên quan đến tội cướp tài sản bỏ trốn đang có mặt trên chuyến tàu K582, lực lượng công an đường sắt thành phố Trường Sa lập tức điều động lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng.

Khi bị bắt giữ đối tượng tỏ ra vô cùng hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra.

Đối tượng trong phòng lấy lời khai

Được biết, từ nhỏ cô bé đã được bố mẹ gửi đến nhà bác trai để nuôi dưỡng, năm lớp 7 thì bỏ học. Sau khi bác trai qua đời, bố mẹ cô cũng không để tâm đến, vì thế nên tiểu Linh vẫn thường theo mấy người bạn lăn lộn khắp các địa điểm ăn chơi, quán KTV.

Vào hôm bị bắt giữ, tiểu Linh cho biết cô đang chuẩn bị ngồi tàu đến một quán KTV thuộc thành phố Chu Châu để đi làm.

Hiện đối tượng đã được giao lại cho công an thành phố Liên Nguyên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Sina News