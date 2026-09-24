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Bị nhắc nhở khi đỗ ô tô trước spa, cán bộ Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk doạ dẹp tiệm

MINH MINH
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Bị nữ chủ tiệm spa nhắc nhở về việc đỗ ô tô ở Đắk Lắk, người đàn ông tự xưng là “quản lý giao thông” đã có lời lẽ dọa “dẹp tiệm”.

Ngày 24/9, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã nắm thông tin về việc một công chức có lời nói, cách ứng xử không phù hợp với người dân, liên quan đến việc dừng, đỗ ô tô.

“Chúng tôi sẽ chấn chỉnh phát ngôn của người này”, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết.

- Ảnh 1.

Người đàn ông đòi dẹp tiệm spa khi bị nhắc nhở đỗ xe trước cửa (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một người đàn ông đỗ ô tô trước một tiệm spa rồi xảy ra tranh luận với nữ chủ tiệm.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông chỉ tay về phía nữ chủ tiệm và có lời dọa sẽ “dẹp tiệm”. Khi nữ chủ tiệm nói toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại, người này lên ô tô rời đi.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào trưa 19/9, tại một tiệm spa trên đường Trần Văn Phụ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong đoạn clip, người đàn ông nói đang công tác trong lĩnh vực quản lý giao thông. Cách ứng xử và những lời nói trong lúc tranh luận sau đó nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông đã quay lại tiệm spa để gặp và xin lỗi nữ chủ tiệm.

Người này được xác định là chuyên viên Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ chấn chỉnh, nhắc nhở về phát ngôn và cách ứng xử của công chức này.

Tags

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk.

Spa

quản lý giao thông

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