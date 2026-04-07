HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bị nhắc nhở khi cố vượt rào chắn, người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt

Thanh Ba |

Mặc dù hai nhân viên gác chắn liên tục cảnh báo, ngăn chặn nhưng người phụ không chấp hành mà vẫn tiến sát khu vực đường ray.

Sáng 7/4, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực đường ngang Km788+515 (đường Trần Cao Vân).

Theo đó, khoảng 20h08 ngày 6/4, khi hệ thống cảnh báo đã kích hoạt, đèn tín hiệu chuyển đỏ và gác chắn hạ xuống để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua khu vực cấm.

Hành hung nhân viên đường sắt khi vượt rào chắn: Vụ việc gây phẫn nộ tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Người phụ nữ cố tình dắt xe vượt rào chắn.

Mặc dù hai nhân viên gác chắn liên tục cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà vẫn tiến sát khu vực đường ray. Chưa dừng lại, người này cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung hai nữ nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ.

Theo phản ánh của người dân, tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn phương tiện luồn lách, tuy nhiên người vi phạm đã tự ý dỡ đá để vượt qua.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ, tàu đang đến gần. Hai nhân viên gác chắn gồm chị T.T.D.T. và N.T.M.T. đã thực hiện đúng quy trình, kiên quyết ngăn chặn nhưng vẫn bị hành hung.

Hành hung nhân viên đường sắt khi vượt rào chắn: Vụ việc gây phẫn nộ tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

2 nhân viên đường sắt bị hành hung.

Vụ việc khiến hai nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, phải đến cơ sở y tế kiểm tra. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thanh Khê có mặt để xử lý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ. Diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật tại chuyên mục tin nóng của báo điện tử VTC News .

Tags

hành hung nhân viên đường sắt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
01:37
00:44
01:01
00:58
00:47
01:45
00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại