Bị nhắc đeo rọ mõm, chủ chó đánh gục thành viên ban quản trị chung cư

Minh Tuệ
|

Công an Hà Nội xác minh vụ thành viên Ban quản trị chung cư bị chủ chó tấn công sau khi nhắc nhở người này đeo rọ mõm cho thú nuôi trong thang máy.

Ngày 11/5, Công an xã Đại Thanh (Hà Nội) xác minh, làm rõ việc thành viên ban quản trị chung cư bị cư dân tát gục. Nguyên nhân nghi do nhắc nhở về việc đeo rọ mõm cho chó.

Người đàn ông ông đưa chó vào thang máy không rọ mõm.

Theo phản ánh của người dân, ngày 10/5, Ban Quản trị tòa nhà CT8 chung cư Đại Thanh nhận được phản ánh về việc một cư dân tại tầng 22 đưa chó kích thước lớn vào trong khu vực thang máy và hành lang chung cư. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy chó không được đeo rọ mõm, không có biện pháp kiểm soát an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản trị đã kiểm tra, trích xuất camera an ninh và xác định phản ánh của cư dân là có cơ sở. Một tổ công tác gồm thành viên ban quản trị, đội an ninh, đại diện tổ dân cư đã trực tiếp đến làm việc với chủ căn hộ, nhắc nhở thực hiện đúng quy định quản lý vật nuôi tại khu chung cư.

Một thành viên ban quản trị chung cư bị đánh gục.

Tuy nhiên, theo phản ánh, thay vì hợp tác và chấp hành nội quy, chủ căn hộ lại có thái độ chống đối, liên tục sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, lăng mạ tổ công tác.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một người đàn ông liên tiếp cãi vã. Đáng chú ý, người này còn bất ngờ lao vào tát một thành viên ban quản trị khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thành viên ban quản trị bị hành hung sau đó phải cần tới sự kiểm tra của nhân viên y tế.

