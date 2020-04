Bị nhắc đeo khẩu trang khi qua chốt kiểm dịch Covid-19, nam thanh niên lăng mạ lực lượng chức năng

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Việt Hùng (SN 1987, trú tại Khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) về hành vi không đeo khẩu trang và hành vi gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tối 5/4, Vũ Việt Hùng đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở khu vực ngã ba Km11 phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên nhưng không đeo khẩu trang.

Khi lực lượng chức năng tại đây nhắc nhở, yêu cầu Hùng đeo khẩu trang để phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh, anh ta đã không những không chấp hành mà còn có hành vi, lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và thách thức các thành viên tổ công tác.

Ngay sau đó, Công an phường Minh Thành và Cảnh sát khu vực Công an TX.Quảng Yên nhanh chóng khống chế Hùng và đưa về trụ sở Công an phường.

Tại đây, sau khi được cơ quan công an vận động, giải thích, Hùng đã nhận thức được hành vi không đúng của mình và chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan chức năng.

Sau đó, Công an phường Minh Thành đã tham mưu Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Việt Hùng về hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 và hành vi gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức theo Nghị định 176 và 167 của Chính phủ với số tiền 2,7 triệu đồng.