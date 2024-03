Sáng 15-3, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Hưng (SN 2001; ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi "Giao cấu người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Đại diện gia đình bé N.T.M trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2023, Lê Đình Hưng kết bạn qua mạng xã hội Facebook với N.T.M (SN 2008, ngụ TP Quy Nhơn). Từ đó, hai người thường xuyên nói chuyện qua mạng xã hội rồi phát sinh tình cảm với nhau. Vài tháng sau, Hưng và M. đưa nhau đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Đầu tháng 12-2023, do M. đòi chia tay nên Hưng nảy sinh ý định quay clip quan hệ tình dục giữa hai người để ràng buộc M. Ngày 15-12-2023, Hưng rủ M. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục rồi dùng điện thoại của mình quay clip.

Đến đầu tháng 1-2024, M. nhất quyết chia tay nên Hưng gửi đoạn clip "nóng" đã quay lại hình ảnh quan hệ tình dục giữa hai người và hù dọa sẽ đăng lên mạng xã hội với mục đích yêu cầu bạn gái tiếp tục quan hệ tình cảm với mình.

Quá hoảng sợ, M. kể lại sự việc với mẹ mình. Sau đó, gia đình trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.