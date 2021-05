Bị ngăn cản đưa người yêu về quê, thanh niên đâm chết chị người yêu

Chiều 21-5, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong liên quan đến việc ngăn cản thanh niên dẫn người yêu về quê chơi.

Sáng cùng ngày, Phạm Minh Trí (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) rủ người yêu tên V.T.H. (17 tuổi, trú phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận) về quê của mình tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chơi. Dù gia đình của chị H. không đồng ý nhưng hai người vẫn ngồi đợi đón xe trước chùa Linh Long (khu phố 10, phường Mũi Né).

Khi đang chờ xe thì chị của V.T.H. là Võ Thị An (20 tuổi) và bà nội của H. là bà Nguyễn Thị Dần (72 tuổi, cùng trú phường Mũi Né) đến ngăn cản không cho hai người về Đồng Tháp.

Trong lúc xô xát với nhau, Phạm Minh Trí dùng con dao bấm dài 20cm giấu trong balô đâm liên tiếp vào người chị An và bà Dần. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị An đã tử vong, bà Dần nguy kịch.



Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng một người đã tử vong

Đối tượng sau khi gây án đã bị Công an phường Mũi Né bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Bình Thuận điều tra.