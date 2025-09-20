Bị Nga xâm phạm không phận, Ba Lan nêu lại ý kiến cách đây 3 năm: Thế lưỡng nan của NATO

Ba Lan trả lời câu hỏi nếu Ukraine đề nghị hạ máy bay xâm phạm

Cách đây 3 năm rưỡi, các đồng minh phương Tây đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine. Vào thời điểm đó, các nhà lãnh đạo NATO cho biết họ lo ngại rằng việc thiết lập vùng cấm bay như vậy có nguy cơ làm leo thang chiến tranh và có thể kéo quân đội phương Tây vào cuộc xung đột với Nga.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, trong một cuộc phỏng vấn cho biết nếu Ukraine yêu cầu Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine, việc xác lập vùng cấm bay sẽ có lợi cho Warsaw. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng quyết định này phải được đưa ra cùng với các đối tác NATO và Liên minh Châu Âu.

Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây của Ukraine sẽ lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, tờ New York Times cho hay.

Quân đội Ukraine bắn về phía máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Reuters

Nếu họ không ngăn chặn được máy bay không người lái của Nga, điều đó sẽ phơi bày sự bất lực của NATO. Và nếu họ đánh chặn chúng bằng tên lửa đắt tiền thì kho vũ khí sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Justin Bronk, nghiên cứu viên cao cấp chuyên nghiên cứu về sức mạnh không quân và công nghệ tại Viện Các Lực lượng Thống nhất Hoàng gia ở London, cảnh báo rằng các lực lượng không quân phương Tây, đặc biệt là các lực lượng châu Âu, không được trang bị để bắn hạ các mối đe dọa như vậy một cách bền vững.

Đây là lần đầu tiên NATO tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của Nga, nhưng chiến lược này không bền vững, ông Bronk nói. Ngay cả khi bỏ qua chi phí, ông lưu ý, đơn giản là không có đủ tên lửa để đánh chặn các máy bay không người lái của Nga.

Kể từ đầu tháng 9, hơn 3.500 máy bay không người lái các loại và gần 190 tên lửa, cùng với hơn 2.500 quả bom trên không, đã được phóng trên khắp Ukraine, ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố hôì đầu tuần.

Không quân Ukraine kiệt sức

Một tuần sau khi máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập không phận Ba Lan, Ba Lan và Ukraine đang thiết lập các chương trình huấn luyện quân sự chung và các dự án sản xuất, các quan chức từ Warsaw và Kiev tuyên bố hôm thứ Năm, theo CNBC.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ông và người đồng cấp Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã ký một bản ghi nhớ để thành lập một nhóm công tác chung về các hệ thống không người lái.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết trong một tuyên bố rằng họ dự kiến sẽ sớm diễn ra một cuộc huấn luyện chung trên lãnh thổ Ba Lan.

Quân đội Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều lớp bao gồm các nhóm hỏa lực cơ động được trang bị tên lửa và pháo hạng nặng, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái đánh chặn và tác chiến điện tử.

"Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn kiệt sức", Max, một phi công trực thăng kiêm chỉ huy phi hành đoàn, nói.

"Ban đêm rất mệt mỏi," anh nói. "Các phi công của chúng tôi bay gần như 24 giờ liên tục, chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi để tiếp nhiên liệu. Họ hoàn toàn kiệt sức".

Vài giờ sau, một làn sóng ít nhất 113 máy bay không người lái của Nga đã xâm nhập vào Ukraine. Theo Không quân Ukraine, ít nhất 89 chiếc đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa, và các cuộc không kích đã được ghi nhận tại 22 địa điểm.