Bị Nga liên tiếp xâm phạm không phận thành viên NATO, Tổng thống Séc kêu gọi rắn: Bắn hạ nếu cần thiết

Tiêu điểm

NATO phải duy trì đoàn kết và phản ứng quyết liệt trước các hành động khiêu khích của Nga, Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu hôm 20/9 trong bối cảnh Nga gia tăng các vụ vi phạm không phận NATO.

Họ nói gì

"Trong thời điểm này, chúng ta phải hành động kiên quyết. Nếu xảy ra vi phạm, chúng ta phải đáp trả tương ứng, kể cả bằng quân sự", ông Pavel nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công Czech Television.

Tổng thống Séc cho rằng những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây ở Ba Lan và Estonia rất đáng lo ngại.

"Đây là một sự leo thang đáng kể đối với an ninh châu Âu, mà Nga rõ ràng phải chịu trách nhiệm", Tổng thống Séc nói thêm.

Tổng thống Séc Petr Pavel. Ảnh: Reuters

Ông Pavel lên án các hành vi vi phạm không phận của Nga và kêu gọi hành động quyết liệt, đồng thời nói thêm rằng các hành động khiêu khích sẽ tiếp tục nếu châu Âu chỉ phản ứng "bằng lời".

Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu đã lên án một số vụ vi phạm không phận của Nga đối với NATO và EU trong tháng 9.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu vào ngày 19/9: "Chúng tôi sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích bằng quyết tâm, đồng thời đầu tư vào một sườn phía Đông vững chắc hơn. Khi các mối đe dọa gia tăng, áp lực của chúng tôi cũng sẽ tăng theo. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo EU nhanh chóng phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 của chúng tôi".

Bối cảnh

Moscow đã vi phạm không phận Ba Lan vào ngày 10/9, khiến Warsaw phải bắn hạ máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ của mình, cũng là lần đầu tiên một nước thành viên NATO có động thái như vậy trong hơn 3 năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hôm 13/9, máy bay không người lái của Nga một lần nữa vi phạm không phận EU và NATO, bay qua lãnh thổ Romania trong bối cảnh một cuộc tấn công đường không quy mô lớn vào Ukraine. Gần đây nhất, 3 máy bay phản lực của Nga đã xâm phạm không phận Estonia vào ngày 19/9.

Sau đó, vụ vi phạm ngày 19/9 xảy ra trên Vịnh Phần Lan, nơi các máy bay phản lực của Nga đã xâm phạm lãnh thổ Estonia mà không được phép, Lực lượng Phòng vệ Estonia xác nhận.

Để đối phó với sự leo thang căng thẳng của Nga, quốc gia Baltic này đã yêu cầu NATO tham vấn theo Điều 4. Biện pháp này cho phép các quốc gia thành viên thảo luận với các đồng minh nếu an ninh của họ bị đe dọa.