Bị Mỹ trừng phạt, nền kinh tế số 2 thế giới quay lưng với "vàng đen" của Nga, tích cực mua hàng trăm triệu tấn từ Đông Nam Á

Reuters đưa tin, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, quốc gia tỷ dân đã mua 93,86 triệu tấn than từ Nga vào năm 2024, giảm 7% so với năm trước.

Tuy nhiên, ước tính tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước lên mức cao kỷ lục là 542,7 triệu tấn. Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng lượng nhập khẩu than của Trung Quốc là do giá than vận chuyển bằng đường biển quốc tế giảm, mở ra cơ hội chênh lệch giá nhập khẩu cho Trung Quốc.

Theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ than lớn nhất thế giới đã tăng lượng nhập khẩu từ nhà cung cấp số 1 là Indonesia lên 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 236,99 triệu tấn.

Lượng than mua từ Úc tăng vọt 59% vào năm 2024 so với năm 2023. Với 83,24 triệu tấn, than Úc tăng mạnh nhất trong năm đầu tiên Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm không chính thức nhập khẩu than từ Úc trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao.

Mối quan hệ giữa hai nước xấu đi vào năm 2020 sau khi chính phủ Úc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về cách Bắc Kinh xử lý giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. Lời kêu gọi này dẫn đến lệnh cấm trả đũa đối với việc nhập khẩu than Úc vào một trong những quốc gia tiêu thụ mặt hàng này lớn nhất thế giới.

Với lượng than nhập khẩu từ Úc tăng vọt và lượng than nhập khẩu từ các nhà cung cấp lớn khác như Indonesia và Mông Cổ tăng, Nga là nhà cung cấp lớn duy nhất của Trung Quốc chứng kiến lượng xuất khẩu của mình giảm vào năm 2024.

Điều này xảy ra sau các lệnh trừng phạt bổ sung của Hoa Kỳ đối với mạng lưới và xuất khẩu than của Nga. Cộng với việc Trung Quốc khôi phục thuế nhập khẩu than từ đầu năm 2024 đối với than antraxit, than cốc và than nhiệt ở mức 3 - 6%, trong khi mức thuế này không áp dụng đối với than có nguồn gốc từ Indonesia và Australia, do hiệu lực của các hiệp định thương mại.

Theo Bộ Năng lượng Nga, Trung Quốc chiếm tới 48% tổng lượng than xuất khẩu của nước này. Do đó, đây dự kiến sẽ là một đòn giáng mạnh vào các nhà xuất khẩu của Nga.

Bất chấp việc lượng nhập khẩu từ Nga giảm, Trung Quốc vẫn mua khối lượng than kỷ lục vào năm 2024 và nới rộng khoảng cách dẫn trước so với quốc gia mua lớn thứ hai là Ấn Độ lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Tham khảo: Oilprice