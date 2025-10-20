Bị Mỹ "phả hơi nóng", một quốc gia sẽ phải mua Su-35 để ứng phó: Nga sẵn sàng bán giá hời?

Lý do Su-35 được Venezuela quan tâm

Việc Mỹ gần đây gia tăng hiện diện quân sự xung quanh Venezuela, cùng những nỗ lực nhằm gây áp lực quân sự đối với chính quyền ở Caracas, đã làm dấy lên khả năng chính phủ Venezuela sẽ nối lại các khoản đầu tư vào mua sắm quốc phòng quy mô lớn.

Venezuela đã đáp trả các động thái quân sự của Mỹ bằng cách tổ chức các cuộc phô trương sức mạnh, sử dụng tiêm kích Su-30MK2. Nước này đã đặt hàng hai tá (24 chiếc) Su-30MK2 từ Nga trong những năm 2000.

Gần đây, các máy bay này đã thực hiện những phi vụ tầm xa trong khi mang theo tên lửa hành trình chống hạm, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận ném bom bắn đạn thật. Mặc dù Su-30MK2 được coi là loại tiêm kích có năng lực nhất ở châu Mỹ, chỉ sau Mỹ, nhưng số lượng ít ỏi và tuổi đời của phi đội này đã hạn chế khả năng bảo vệ an ninh Venezuela trước một cuộc tấn công đường không tiềm tàng.

Vai trò trung tâm của Su-30MK2 trong phản ứng của Venezuela trước áp lực quân sự từ Mỹ càng làm tăng khả năng nước này sẽ quan tâm đến việc mua sắm thêm tiêm kích.

Venezuela từng thể hiện sự quan tâm đáng kể đến vấn đề này trong quá khứ, khi cố Tổng thống Hugo Chavez tuyên bố vào đầu mùa hè năm 2012:

“Tôi đã gửi tuyên bố tới chính phủ Nga rằng chúng tôi sẵn sàng xem xét việc mua các máy bay chiến đấu Su-35 trong vài năm tới để hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh quốc phòng… Nền độc lập này, một nền độc lập được bảo vệ tốt và bảo đảm, sẽ cho chúng ta khả năng xây dựng một Venezuela mới, một Tổ quốc mới và vươn tới những chân trời mới.”

Việc tổng thống qua đời vào năm 2013, cùng với cắt giảm các khoản đầu tư lớn cho mua sắm quốc phòng và sự sụp đổ của giá dầu, đã ngăn cản kế hoạch này trở thành hiện thực.

Su-35 có thể được Bộ Quốc phòng Venezuela đặc biệt ưa chuộng vì một số lý do. Mẫu tiêm kích này được chế tạo tại cùng nhà máy sản xuất Su-30MK2 (Nhà máy Máy bay Komsomolsk trên Sông Amur), và có sự tương đồng đáng kể với thiết kế cũ hơn về cả phụ tùng thay thế lẫn công tác huấn luyện.

Do Su-30MK2 là tiêm kích hai chỗ ngồi, nó cũng có thể đóng vai trò là máy bay huấn luyện cho Su-35; kinh nghiệm vận hành loại máy bay cũ hơn đảm bảo rằng phi công có thể tiếp nhận Su-35 tương đối nhanh chóng. Mặc dù có các lựa chọn khác như J-10C của Trung Quốc hay Su-57 của Nga, những loại này thiếu lợi thế về khả năng tương tác tương đương.

Nga có bán hay không?

Tầm quan trọng của việc duy trì Venezuela với tư cách là một đối tác chiến lược, và không để nguồn tài nguyên khổng lồ của nước này rơi vào tầm kiểm soát của khối phương Tây, có thể khiến Nga chào bán Su-35 với các điều khoản ưu đãi.

Hơn nữa, việc mở rộng sản xuất quy mô lớn có khả năng cho phép Nga giao hàng nhanh chóng. Các cảm biến và hệ thống điện tử hàng không của Su-35 hiện đại hơn nhiều so với Su-30MK2, cùng khả năng tương thích với các thế hệ tên lửa không đối không tiên tiến vượt trội, sẽ cho phép Không quân Venezuela tạo ra thách thức lớn hơn nhiều, đặc biệt khi được hỗ trợ bởi các hệ thống phòng không mặt đất tiên tiến.

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ (hay 4.5). Đây được coi là phiên bản hiện đại hóa sâu và là đỉnh cao của dòng máy bay Su-27 "Flanker" lừng danh, kết hợp khung thân đã được chứng minh hiệu quả với công nghệ điện tử gần tiệm cận thế hệ thứ 5.

Đặc điểm nổi tiếng nhất của Su-35 chính là khả năng "siêu cơ động". Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực Saturn AL-41F1S có tích hợp công nghệ vector lực đẩy 3D.

Công nghệ này cho phép ống xả động cơ di chuyển linh hoạt, giúp Su-35 thực hiện các động tác nhào lộn cực kỳ phức tạp ở tốc độ rất thấp, mang lại lợi thế vượt trội trong các tình huống không chiến tầm gần.

Su-35 cũng có bước tiến vượt bậc về công nghệ điện tử so với Su-30MK2. Nó được trang bị radar mảng pha điện tử thụ động (PESA) N035 Irbis-E, một trong những radar tiêm kích mạnh nhất thế giới, có khả năng phát hiện mục tiêu đường không ở cự ly lên tới 400 km.

Bên cạnh đó, hệ thống OLS-35 (IRST) cho phép máy bay dò tìm tín hiệu nhiệt của đối phương một cách thụ động (không cần bật radar), tăng yếu tố bất ngờ.