Bí mật về Ngọc Trinh trong biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2

Với hơn 20 năm hoạt động trong showbiz Việt, Ngọc Trinh (tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh (cũ, nay là Vĩnh Long) được biết đến nhiều với vai trò người mẫu, diễn viên. Sau bê bối hồi cuối năm 2023, Ngọc Trinh dần trở lại Vbiz, cô tỏ ra thận trọng và ít ồn ào hơn trước, dần lấy lại thiện cảm của công chúng. Thời gian gần đây tập trung quảng cáo, livestream bán hàng. Chính vì vậy, cô sở hữu cho mình số tài sản không phải dạng vừa và một cuộc sống đủ đầy.

Ngọc Trinh.

Biệt thự 800m2 của Ngọc Trinh.

Cô vẫn cởi mở chia sẻ cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. Trong đó, cuộc sống bên trong căn biệt thự ở Quận 9 cũ (TP.HCM) với 4 tầng, rộng hơn 800m2 gây chú ý hơn cả. Người đẹp chuyển về đây sinh sống vào cuối năm 2020 và thường xuyên chia sẻ video về các ngóc ngách cũng như quá trình hoàn thiện căn nhà. Cô tiết lộ giá trị căn biệt thự khoảng 50 tỷ đồng, chưa kể chi phí nội thất khoảng 1 triệu USD.

Tổng quan, biệt thự của Ngọc Trinh có thiết kế mở, hiện đại, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nhà có tông màu trắng - đen chủ đạo, nội thất tông hồng - trắng là chủ yếu theo sở thích của chủ nhân. Ngọc Trinh cũng chia ra nhiều phòng, các khu vực khác nhau, với đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt. Căn biệt thự còn có hồ bơi riêng với không gian bên ngoài,...

Một điều đặc biệt, và cũng được nhiều người quan tâm nhất trong căn biệt thự 50 tỷ này của Ngọc Trinh phải kể đến phòng ngủ, nằm ở tầng 2 của căn biệt thự, với diện tích siêu rộng. Theo như Ngọc Trinh chia sẻ từ trước, riêng phòng ngủ của cô đã rộng tới 250m2. Misthy đếm được trong phòng ngủ của Ngọc Trinh có tới 12 máy lạnh, 3 - 4 chiếc tủ lạnh. Ngọc Trinh cũng cho biết lý do phòng rộng để có thể quay chụp hoặc livestream sản phẩm; đồng thời cô cũng là người thích ở nhà.

Chốn riêng tư siêu rộng của cô từng khiến nhiều người phải bất ngờ với các chi tiết bên trong khi xuất hiện trong video ghé thăm và khám phá biệt thự triệu đô của Ngọc Trinh được Misthy đăng tải vào hồi tháng 7 vừa qua trên YouTube.

Theo đó, Misthy bất ngờ khi phòng ngủ của Ngọc trinh có khóa từ riêng, bởi vậy liền hỏi lý do thì nhận được câu trả lời bất ngờ: "Bồn tắm của chị không có cửa, không che. Nên mỗi lần tắm là chị sẽ đóng (khóa) cửa phòng lại không ai vào được hết". Cô cho biết muốn lưu giữ lại những bức ảnh thanh xuân của mình để sau này còn có kỉ niệm. Ngoài ra, cô thừa nhận chủ đích xây phòng tắm đứng không che vì cô rất thích sự thoải mái, thoáng đãng.

Khu vực tắm trong phòng ngủ Ngọc Trinh.

Không gian rộng rãi, không có rèm che.

Một điểm đặc biệt nữa là phòng ngủ của Ngọc Trinh treo rất nhiều hình cá nhân của cô. Người đẹp cho biết muốn lưu giữ lại những bức ảnh thanh xuân của mình để sau này còn có kỉ niệm. Hơn nữa, mỗi cũng là cách để mỗi sáng chỉ cần thức dậy đã được ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của bản thân.

Bởi thế, cô cũng để khá nhiều gương xung quanh giường, gương chiếu thẳng vào giường. Ngọc Trinh cũng cho biết cô không hề kiêng kỵ điều này, bởi theo phong thủy thì gương chiếu thẳng vào giường thường được coi là không tốt. “Theo phong thủy thì ai cũng kỵ gương chiếu xung quanh giường nhưng riêng tôi không kỵ cái phong thủy đó, bao nhiêu năm nay không có gương này thì gương kia. Tôi rất thích gương chiếu vào giường, tôi không bị mất ngủ gì”, Ngọc Trinh chia sẻ.

Khu vực giường ngủ của Ngọc Trinh.

Ngoài ra, phòng ngủ của Ngọc Trinh còn có đầy đủ các tiện lợi như ghế, bàn, TV, máy chiếu.

Và tất nhiên các ngăn, tủ chứa quần áo, giày dép là điều không thể thiếu. Ngọc Trinh sử dụng hệ tủ trắng đựng quần áo; thậm chí còn thiết kế phòng riêng để giày,...

Một số góc khác trong phòng ngủ của Ngọc Trinh:

Một phần nhỏ trong phòng ngủ của Ngọc Trinh rộng cỡ này.

Ngọc Trinh rất đầu tư cho khu để quần áo, túi xách riêng vì có rất nhiều.