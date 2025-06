Bí mật trong căn hộ có 2 nữ 1 nam

Công an TP Đà Nẵng ngày 1/6 cho biết, ngày 31/5, Công an phường Phước Mỹ trong quá trình tiến hành kiểm tra hành chính trên địa bàn đã phát hiện tại một căn hộ tại Phước Trường 3 có 03 đối tượng (gồm 2 nữ 1 nam) đang sử dụng chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng được xác định gồm Hồ Sĩ C (SN: 2003; trú Gio Linh, Quảng Trị), Lô Thị N (SN 2000; trú Tam Đình, Chương Dương, Nghệ An) và Lê Thị D (SN 2001; trú Phú Hoà, Phú Yên) khai nhận đang sử dụng ma túy thì bị phát hiện.

Tang vật công an phát hiện - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 01 đĩa sứ màu trắng bên trên có một thẻ ATM màu xanh, một tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn hình ống hút và có tinh thể màu trắng trên đĩa.

Hiện Công an phường Phước Mỹ đã bàn giao các đối tượng trên cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (Khu vực 2) tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định Pháp luật.