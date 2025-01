Ngày 2/1/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Sơn La và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Đắk Nông phá thành công chuyên án, truy bắt đối tượng truy nã sau 19 năm lẩn trốn tại Bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng bị bắt giữ là Vũ Đình Toán (SN 1964), trú tại Thôn Quảng Cư 1A, xã Cư Ni, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk (chỗ ở hiện nay tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Đây là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 34 ngày 21/9/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Vũ Đình Toán bị bắt giữ sau 19 năm lẩn trốn

Trước đó vào tháng 9/2005, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La phá chuyên án, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý, hoạt động liên tỉnh từ Sơn La đi các tỉnh miền xuôi và các địa phương khu vực Tây Nguyên tiêu thụ. Đối tượng Vũ Đình Toán tham gia đường dây mua bán, vận chuyển 11 bánh heroin (có khối lượng 3,745 kg), sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong suốt thời gian lẩn trốn, Toán cắt đứt mọi liên lạc với gia đình ở tỉnh Đắk Lắk, sử dụng tên giả đi làm thuê cho các gia đình người dân tộc ở khu vực Tây Nguyên. Sau nhiều năm kiên trì xác minh, thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Vũ Đình Toán.

Hiện đối tượng đã được di lý an toàn về Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Tòng Văn Kim cùng tang vật tại cơ quan Công an

Trước đó, vào ngày 30/12, tại khu vực bản Lạnh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La), Công an huyện Sốp Cộp đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tòng Văn Kim, sinh năm 1974, trú tại bản Lạnh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp về hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 chân động vật có lông màu đen (nghi là chân Gấu), 1 điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tòng Văn Kim, lực lượng công an phát hiện 3 cục nhựa thuốc phiện; 2 túi nilon chứa thuốc súng; 1 túi nilon chứa nhiều viên kim loại hình cầu để dùng làm đạn súng kíp; 75 hạt nổ dùng cho súng kíp và gần 75 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.