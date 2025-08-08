HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bí mật sau tiếng chim lạ giữa cánh đồng Tân Gianh lúc đêm khuya

HOÀNG PHÚC |

Nghe tiếng chim lạ phát ra giữa cánh đồng lúc đêm khuya, Công an xã Tân Gianh đã phát hiện hệ thống bẫy chim quy mô lớn với loa phát âm thanh giả.

Bí mật tiếng chim lạ ở Tân Gianh và bẫy chim trái phép bị phát hiện - Ảnh 1.

Công an xã Tân Gianh phát hiện dụng cụ đánh bắt chim trời trái phép trên địa bàn

Ngày 8-8, Công an xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa phát hiện, thu giữ một hệ thống bẫy chim trời sử dụng loa phát âm thanh giả để dụ chim sa lưới, với hoạt động quy mô lớn.

Khoảng 21 giờ tối 6-8, trong quá trình kiểm tra tại cánh đồng lúa thuộc thôn Phù Ninh, xã Tân Gianh, Tổ công tác Công an xã Tân Gianh - phát hiện một hệ thống loa phát âm thanh tiếng chim với công suất lớn đang hoạt động, bên dưới là lưới bẫy đã giăng sẵn.

Khi lực lượng công an tiếp cận, người giăng bẫy không có mặt tại hiện trường. Tổ tuần tra đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm 4 bình ắc quy, 4 loa và khoảng 100m lưới dùng để bẫy chim. 

Toàn bộ tang vật sẽ được tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xã Tân Gianh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là săn bắt chim trời trái phép, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho người dân.

Vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng ở Cần Thơ: 3 người đánh, 1 người quay clip
Tags

giăng bẫy

Công an xã Tân Gianh

xã Tân Gianh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại