Công an xã Tân Gianh phát hiện dụng cụ đánh bắt chim trời trái phép trên địa bàn

Ngày 8-8, Công an xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa phát hiện, thu giữ một hệ thống bẫy chim trời sử dụng loa phát âm thanh giả để dụ chim sa lưới, với hoạt động quy mô lớn.

Khoảng 21 giờ tối 6-8, trong quá trình kiểm tra tại cánh đồng lúa thuộc thôn Phù Ninh, xã Tân Gianh, Tổ công tác Công an xã Tân Gianh - phát hiện một hệ thống loa phát âm thanh tiếng chim với công suất lớn đang hoạt động, bên dưới là lưới bẫy đã giăng sẵn.

Khi lực lượng công an tiếp cận, người giăng bẫy không có mặt tại hiện trường. Tổ tuần tra đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm 4 bình ắc quy, 4 loa và khoảng 100m lưới dùng để bẫy chim.

Toàn bộ tang vật sẽ được tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xã Tân Gianh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là săn bắt chim trời trái phép, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho người dân.