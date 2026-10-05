Bí mật sau quyết định thành lập sư đoàn mới của Nga

Nga quyết định thành lập sư đoàn mới lần đầu tiên sau 1 năm và đưa vào trận chiến Kostiantynivka.

Binh sĩ Nga trong một cuộc diễn tập.

Sư đoàn bộ binh cơ giới 84 được thành lập trong Quân đoàn hỗn hợp số 3 của Nga, trước đây là Quân đoàn 1 của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR).

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 trở thành nòng cốt của sư đoàn mới này, và lực lượng Nga đã nhanh chóng triển khai đơn vị này trong cuộc chiến giành Kostiantynivka.

Theo Defense Express, đây là báo cáo đầu tiên trong năm 2026 về việc thành lập một đơn vị cấp sư đoàn mới trong quân đội Nga.

Nhìn lại những năm trước, vào năm 2025 đã có báo cáo về việc thành lập ba sư đoàn mới từ các lữ đoàn hiện có. Vào tháng 6/2025, xuất hiện các báo cáo về khả năng thành lập Sư đoàn 71 mới dựa trên Lữ đoàn 200.

Sau đó, vào cuối năm, có các báo cáo về việc thành lập hai sư đoàn thủy quân lục chiến, mặc dù những cuộc tái tổ chức này được cho là đã được lên kế hoạch từ hai năm trước đó.

Việc chỉ có một sư đoàn mới được thành lập vào năm 2026, so với ba sư đoàn vào năm 2025, cho thấy tốc độ thành lập sư đoàn mới tương đối thấp.

Để so sánh, có báo cáo cho biết bảy sư đoàn mới đã được thành lập vào năm 2024. Điều này diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga mở rộng từ 12 sư đoàn vào năm 2022 lên 23 sư đoàn vào đầu tháng 2/2025.

Đồng thời, cơ cấu tổ chức của các sư đoàn bộ binh cơ giới Nga cũng đã trải qua những thay đổi trong suốt cuộc xung đột toàn diện với Ukraine.

Trước tháng 2/2022, nòng cốt của các đơn vị này bao gồm một trung đoàn xe tăng và hai trung đoàn bộ binh cơ giới.

Tuy nhiên, trong quá trình thành lập các sư đoàn mới vào năm 2024–2025, cơ cấu đã chuyển sang gồm ba trung đoàn bộ binh cơ giới và một tiểu đoàn xe tăng.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 nói trên có hai trung đoàn bộ binh cơ giới trực thuộc, và các trung đoàn này cũng trở thành một phần nòng cốt được sử dụng để thành lập Sư đoàn bộ binh cơ giới số 84 mới.

Sự xói mòn cấu trúc truyền thống này liên quan trực tiếp đến hai yếu tố rõ ràng: Tổn thất nặng nề của Nga về xe bọc thép và các thiết bị hạng nặng khác, cũng như tổn thất nhân sự cao.