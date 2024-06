Theo đó, ông Trương - một cựu nhân viên doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc – có sở thích sưu tầm các tờ báo và tạp chí quân sự sau khi nghỉ hưu, và là một người hâm mộ quân đội cuồng nhiệt. Ông Trương gần đây đã chi ra 6 nhân dân tệ (RMB, khoảng 21.000 VNĐ) cho mấy cuốn sách phế liệu, nhưng không ngờ lại mua được "bí mật quân sự" của Trung Quốc.



Ông Trương gần đây đã chi ra 6 nhân dân tệ (RMB, khoảng 21.000 VNĐ) để mua mấy cuốn sách phế liệu. Ảnh: 163.com

Tài liệu mật có giá phế liệu

Một ngày nọ, khi ông Trương đang đi dạo quanh khu dân cư, ông nhìn thấy hai chiếc túi bạt đặt trước cửa trạm thu gom phế liệu, chứa đầy những cuốn sách vừa được thu mua. Ông Trương bước tới xem với vẻ vô cùng thích thú, và phát hiện ra những cuốn sách này đều rất mới và liên quan đến lĩnh vực quân sự mà mình yêu thích, nên ông đã chi ra 6 RMB để mua bốn cuốn.

Ông Trương mang sách về nhà và bắt đầu đọc ngay khi bước vào phòng. Không ngờ càng đọc ông càng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Bìa của những cuốn sách này đều ghi rõ "Cơ mật" hoặc "Bí mật", không hề giống nét chữ tự viết nguệch ngoạc của ai đó.

Ông Trương cho rằng mình đã vô tình "mua" bí mật quân sự của đất nước mang về nhà. Vì vậy, ông lập tức gọi điện thoại vào đường dây nóng của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, đồng thời gửi bốn cuốn sách cho cơ quan an ninh tại địa phương.

Dựa trên những thông tin do ông Trương cung cấp, lực lượng an ninh nhà nước Trung Quốc đã nhanh chóng đến hiện trường, thu hồi toàn bộ tài liệu bí mật, đồng thời tiến hành điều tra và giáo dục bảo mật cho chủ trạm thu gom phế liệu.

Sau khi Bộ An ninh nhà nước Trung Quốc điều tra, họ đã phát hiện ra những người bán tài liệu mật cho trạm thu gom phế liệu là Quách và Lý - hai nhân viên có liên quan đến công tác bí mật của một đơn vị quân đội Trung Quốc. Hai người này có ý thức bảo mật kém, vì không muốn tốn công, họ đã không tuân thủ các thủ tục tiêu hủy tài liệu mật và quyết định bán phế liệu 8 bộ trong số hơn 200 tài liệu mật. Tổng trọng lượng của những bộ tài liệu mật này là hơn 30 kg, được bán với giá 0,8 RMB/kg. Tổng cộng, hai người chỉ thu về được hơn 20 RMB (hơn 70.000 VNĐ).

Sau khi Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc tiến hành xác minh, nhờ sự trình báo nhiệt tình của ông Trương, những thông tin bí mật đã không được lan truyền thêm và không gây ra tổn hại đáng kể cho an ninh quân sự của Trung Quốc. Sau đó, các đơn vị liên quan đã kịp thời xử lý lỗ hổng bảo mật theo hướng dẫn của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc và những người có liên quan đã bị xử lý theo quy định của pháp luật nước này.

Được biết, bài đăng hôm 13/6 là một phần trong nỗ lực của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc nhằm thúc đẩy một đường dây nóng mà người dân nước này có thể sử dụng để báo cáo những sai sót về an ninh quốc gia.

Trung Quốc kêu gọi người dân tố cáo gián điệp

Theo Business Insider, trong những tháng gần đây, Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, thường xuyên kêu gọi công chúng hỗ trợ báo cáo hoạt động gián điệp nước ngoài.

Vào tháng 4/2023, Bắc Kinh đã thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với luật chống gián điệp. Những thay đổi này đã mở rộng định nghĩa về gián điệp và cấm chuyển giao thông tin an ninh quốc gia.

Các đại biểu quân sự trò chuyện trước phiên bế mạc của Quốc hội Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, vào ngày 11/3/2024. Ảnh: AP



Theo Business Insider, động thái này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung đang gia tăng, đặc biệt là về các cáo buộc về hoạt động gián điệp giữa hai nước.

Vào tháng 7/2023, Giám đốc CIA William Burns đã khiến Bắc Kinh phải cảnh giác khi phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Colorado (Mỹ) rằng, cơ quan của ông đã tuyển dụng các doanh nhân và quan chức Trung Quốc cho mạng lưới gián điệp của mình.

Wall Street Journal đưa tin, ông Burns nói: "Chúng tôi đã đạt được tiến bộ và chúng tôi đang làm việc rất nỗ lực trong những năm gần đây để đảm bảo rằng chúng tôi có năng lực trí tuệ con người mạnh mẽ để bổ sung cho những gì chúng tôi có thể thu thập được thông qua các phương pháp khác."

Đổi lại, Trung Quốc cáo buộc ông Burns nói dối và tuyên bố sẽ thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết" đối với hoạt động gián điệp của Mỹ.