Bí mật Quân A.P - Lê Khanh giấu kín 14 năm bị bại lộ

Nhìn vào những hình ảnh này, cư dân mạng càng cảm nhận Quân A.P cưng vợ cỡ nào.

Quân A.P và Lê Khanh trở thành cặp đôi hot nhất tuần qua sau màn công khai trong MV 3 Phải 6 Đừng và ở chương trình Running Man Vietnam. Cả hai có hành trình 14 năm, kể từ khi mới quen biết đến lúc chính thức công khai với công chúng. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Quân A.P là "boy phố" nghiện người yêu chính hiệu, nhưng sau khi vào showbiz thì ít chia sẻ chuyện đời tư.

Cho đến mới đây, cư dân mạng tìm thấy tài khoản Instagram được cho là của Quân A.P từ năm 2012. Theo đó, tài khoản này tên "anhquan241", trùng với tên và ngày sinh của Quân A.P. Trên trang này có bài viết đầu tiên vào ngày 9/7/2012 và bài đăng cuối cùng vào ngày 26/9/2012. Chỉ trong hơn 2 tháng, chủ tài khoản đã đăng tải tổng cộng 59 bài viết.

Tài khoản Instagram của Quân A.P đã dừng đăng bài viết từ năm 2012

Điều khiến netizen đặc biệt chú ý là phần lớn những hình ảnh trên tài khoản đều có sự xuất hiện của Lê Khanh. Từ ảnh selfie, khoảnh khắc chụp chung đến những tấm hình đời thường bên hội bạn nữ, cả hai liên tục xuất hiện cạnh nhau với biểu cảm vô cùng tự nhiên, thân thiết. Thời điểm đó, Quân A.P được cho là mới khoảng 15 tuổi.

Những bức ảnh mang màu sắc hoài niệm, ngây ngô của tuổi học trò, nhưng lại hé lộ một lát cắt tình cảm mà nhiều khán giả chưa từng biết đến. Không ít người bất ngờ khi phát hiện Quân A.P và Lê Khanh đã rất ngọt ngào, tình cảm từ cách đây 14 năm. Từ những kỷ niệm thời học sinh đến màn xuất hiện tình cảm trên sóng truyền hình, Quân A.P và Lê Khanh càng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hành trình đồng hành suốt nhiều năm.

Cách đây 14 năm, Quân A.P đã công khai yêu và cưng chiều Lê Khanh cỡ này!

Trước đó, Quân A.P và Lê Khanh cũng trở thành tâm điểm chú ý sau màn đám cưới đặc biệt trong chương trình Running Man Vietnam. Tại đây, nam ca sĩ giới thiệu Lê Khanh là vợ, cả hai cùng trải qua những khoảnh khắc tình cảm trước sự chứng kiến của dàn cast. Đặc biệt, cô dâu đã không giấu được xúc động, còn Trấn Thành dành những lời chúc chân thành cho cặp đôi.

Clip: Lê Khanh khóc khi được dàn cast Running Man Vietnam chúc mừng

Lê Khanh và Quân A.P là bạn học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng. Theo chia sẻ của Quân A.P, Lê Khanh là mối tình đầu của anh, hai người bắt đầu gắn bó từ năm 15 tuổi. Quân A.P từng tiết lộ nụ hôn đầu của cả hai diễn ra từ năm lớp 9. Đến năm lớp 12, anh còn dành dụm tiền tiêu vặt để mua son tặng bạn gái với giá khoảng 3 triệu đồng.

Quân A.P là "tình yêu gà bông" gắn bó đến hiện tại

Nam ca sĩ và Lê Khanh quen biết nhau 14 năm nhưng trong đó cũng có vài năm tạm chia tay. Quân A.P nói: "Tôi phải đi khám phá, mới duy trì tiếp tục mối tình dài như thế. Nếu không, tôi không đủ trải nghiệm để yên vị một chỗ". Về phía Lê Khanh, cô cho biết Quân A.P có nhiều điểm khiến mình yêu mến như thông minh, đẹp trai và đặc biệt là sự chiều chuộng và tinh ý trong cuộc sống thường ngày.

Cả hai đồng hành cùng nhau khi còn đi học đến khi có sự nghiệp ổn định

Kể từ khi hoạt động trong showbiz, Quân A.P luôn giữ thái độ kín tiếng mỗi khi được hỏi về chuyện tình cảm. Nam ca sĩ hiếm khi nhắc đến bạn gái hay chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư lên mạng xã hội. Anh từng quan niệm việc công khai yêu đương đôi khi vô tình tạo thêm áp lực cho cả hai. Vì vậy, Quân A.P muốn giữ chuyện tình cảm ở không gian riêng tư, chỉ chia sẻ khi cả hai thực sự sẵn sàng và có sự đồng thuận từ đối phương. Quân A.P cho biết anh và Lê Khanh sắp tổ chức đám cưới trong thời gian sắp tới.

Lê Khanh cho biết cô đã mong chờ một đám cưới từ rất lâu

Ảnh: FBNV