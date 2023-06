Bí mật quả sầu riêng trị giá hơn 1 tỷ đồng được giới siêu giàu săn lùng nhất thế giới: Quy trình chăm sóc kĩ lưỡng, có tiền chưa chắc đã mua được

Giống sầu riêng Kanyao là loại trái cây đắt nhất và được giới nhà giàu "săn lùng" nhiều nhất trên thế giới với hương vị thơm ngon đặc biệt, hiếm nơi nào có được.

Tuy nhiên, để biết được lý do vì sao quả sầu riêng này đặc biệt đến vậy, mới đây trên trang Blog nổi tiếng Year of the durian đã đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc trải nghiệm đến tận khu vườn trồng giống sầu riêng đắt nhất thế giới này.

Theo đó, dưới góc nhìn của Mark Wiens - chủ sở hữu trang web Migrationology, một người bạn khám phá cùng chủ nhân của trang blog đã vô cùng ngạc nhiên trước sự kỳ lạ của loại quả này và cảm thấy đây như một món quà quý giá mà thiên nhiên mang lại.

Mark Wiens - Food Reviewer và chủ sở hữu trang web Migrationology.

"Nó chỉ là một quả sầu riêng. Nhưng có một số lý do khiến nó đi kèm với mức giá ngất ngưởng đó.

Nếu nó được nạm bằng vàng ăn được, lọt top danh sách những loại quả đắt nhất thế giới, chắc chắn đây là loại quả khiến tôi có một cái nhìn đặc biệt về nó. Chúng chưa bao giờ được chạm vào với bất kỳ loại hóa chất nào" , anh nói.

* Dưới đây là bài chia sẻ trên trang Blog Year of the durian về một buổi trải nghiệm trong khu vườn sầu riêng Kanyao đắt nhất thế giới từ Nonthaburi (Thái Lan):

"Nhiều năm trước, khi Rob và tôi lần đầu tiên đến Nonthaburi với hy vọng chỉ nhìn thoáng qua loại sầu riêng đắt nhất thế giới, chúng tôi đã tự rằng liệu có ai trên đời lại chi tận 300 USD cho một quả sầu riêng hay không?

Tuy nhiên, 2 năm sau khi tôi vô tình có một gọi từ người phiên dịch mà tôi thuê cho chuyến du lịch Thái Lan sắp tới, tôi đã sở hữu cho mình một quả sầu riêng "độc nhất vô nhị" này. Thật không thể tin được!

Một quả sầu riêng giống Ganyao từ Nonthaburi là loại sầu riêng đắt nhất thế giới. Nó có thể có trị giá tới 20.000 baht, tương đương khoảng 600 USD.

Thực tế, có rất ít người trong số những người dân ở xứ sở chùa Vàng sở hữu cho mình được một quả sầu riêng hiếm hoi này. Thông thường, chỉ những quan chức chính phủ hàng đầu như Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan và những người rất giàu có mới có mối quan hệ để mua được chúng.

Nhưng may mắn đã ập đến khi tôi có cơ hội được đến tham quan tận mắt trang trại và thưởng thức giống quả quý hiếm này. Nhưng tôi không muốn nếm thử một mình và người bạn Rob của tôi cũng không có mặt trong chuyến đi này nên tôi tôi đã gửi email cho blogger ẩm thực và người yêu thích sầu riêng Mark Wiens từ trang web migrationology.com. Mark rất thích sầu riêng khi anh ấy kết hôn vào mùa hè năm ngoái, họ đã phục vụ thực khách bằng sầu riêng thay cho bánh cưới.

Tôi hy vọng anh ấy có thể sử dụng kỹ năng nếm thử thượng đẳng của mình để giúp tôi phân biệt và quyết định xem sầu riêng Nonthaburi có thực sự ngon hơn sầu riêng bình thường được phân phối cho tất cả những người dân thường không có đặc quyền hay không.

Hôm đó, Mark, vợ anh ấy và người phiên dịch của chúng tôi bắt taxi đến một điểm hẹn cụ thể, nơi người trồng sầu riêng sẽ đón chúng tôi. Khi ngồi ở quán cà phê nhỏ ngoài trời, đợi chủ trang trại đến đến đón, tôi đã cùng trò chuyện với 2 người họ và hoài niệm về quá khứ.

Khi Rob và tôi đến thăm Nonthaburi lần đầu tiên cách đây 2 năm, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ để mắt đến loại sầu riêng hảo hạng này. Những trái sầu riêng như vậy không được bán ở chợ. Chúng được đặt trước nhiều tháng, khi sầu riêng chỉ mới ra những trái nhỏ, chưa đủ chín để thu hoạch, để sở hữu được một quả chín cây tận vườn còn khó hơn việc hái sao trên trời.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Thái Lan, thu nhập hộ gia đình trung bình hàng tháng ở Thái Lan là 25.403 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 785 USD.

Do vậy, bỏ một số tiền lớn chỉ để ăn một quả sầu riêng thực sự không đáng chút nào nhưng tôi vẫn thắc mắc rằng chắc chắn có một số lý do khiến nó đi kèm với mức giá ngất ngưởng đó.

Sầu riêng từ Nonthaburi đã nổi tiếng ít nhất 400 năm. Đó là nơi bắt nguồn của tất cả các giống sầu riêng thương mại – Monthong, Chanee và Ganyao. Có điều gì đó kỳ lạ về Nonthaburi, giống như đó là vườn địa đàng sầu riêng trong thần thoại.

Những vườn cây ăn quả là nơi trú ẩn yên tĩnh trong thành phố, được đan xen bởi những con kênh xanh và những cây cầu hẹp. Những con kênh là một đặc điểm khác thường của một vườn sầu riêng, tôi chỉ mới thấy chúng một lần ở nơi khác, ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam .

Nhưng không phải chính những con kênh làm cho vườn cây ăn quả trở nên đặc biệt mà chính là dòng sông Chao Phraya gần đó, có thủy triều. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày các con kênh đều tràn ngập hỗn hợp nước ngọt và nước biển, được cho là để truyền khoáng chất và hương vị hơi mặn đặc biệt cho sầu riêng.

Bản thân những trái sầu riêng đã được ươm mầm từ khi chúng được hình thành, được bọc kĩ càng, cẩn thận trong túi nhựa, tránh sóc và mưa ẩm ướt làm ảnh hưởng đến chất lượng bên trong.

Ngoài ra, chủ khu vườn này còn tẩm hương băng phiến để xua đuổi côn trùng, họ không sử dụng chất kích thích hay phân tăng trưởng cho cây mà họ sẽ tự chế phân bón được làm từ các bộ phận của cá, mật đường và men, và thậm chí còn được phủ một lớp đẹp mắt để cung cấp dinh dưỡng cho những cây sầu riêng này mỗi ngày.

Chủ vườn còn đặc biệt tự tay làm những chiếc ô được sơn qua nhiều lớp dày để bảo vệ chúng khỏi cái nắng gay gắt của vùng nhiệt đới và không được sử dụng bất kỳ hóa chất độc hại nào đến lúc thu hoạch.

Đó là cách tôi gặp bà Maliwan. Một người phụ nữ đi chân trần trong vườn cây với nụ cười bẽn lẽn, ngọt ngào, bà không có vẻ gì là một "bà trùm sầu riêng" có tiếng ở Thái Lan.

Gặp chúng tôi, bà Maliwan vui vẻ chia sẻ rằng bà đã làm việc trong vườn cây ăn quả hơn nửa đời người, bà từng bỏ học năm lớp 8 để dành toàn thời gian phụ giúp gia đình.

Bà hăng say giải thích cách làm phân bón, hay kể về công việc vất vả xúc đất dưới kênh rạch để vun luống cho cây, lúc này tôi nhận ra ở bà toát ra một vẻ bình yên mộc mạc khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trang trại của bà Maliwan chính là "thủ phủ" cung cấp sầu riêng cho cung điện hoàng gia và là nơi lui tới của giới thượng lưu Thái Lan, một số người trong số họ đã ở đó khi Mark, vợ anh ấy, người phiên dịch của chúng tôi và tôi đến trang trại.

Cuối cùng, chỉ khi được kết thúc buổi tham quan, chúng tôi mới được tận tay bà Maliwan giới thiệu và ngắm nhìn loại quả này thực sự. Nó hoàn toàn tròn trịa, với cuống dài dày đặc trưng của sầu riêng Ganyao. Vì đã bị cắt sớm hơn vào ngày hôm đó nên thân cây vẫn còn xanh và dính nhựa cây.

Theo lời chủ trang trại, bà Maliwan khuyên chúng tôi nên ăn quả này trong vòng 3 ngày sau khi mang về bởi để lâu sầu riêng sẽ không còn được tươi ngon như vừa mới hái nữa.

Tôi hoàn toàn mất tinh thần. Tôi đã rời Malaysia vào ngày hôm sau. Tôi sẽ làm gì với một quả sầu riêng chưa chín? Và quan trọng hơn, làm cách nào Mark có thể giúp tôi xác định xem sầu riêng Nonthaburi có vị khác gì so với sầu riêng trồng ở nơi khác hay không?

May mắn thay, bà Maliwan cũng có thêm một vài quả sầu riêng Monthong với giá 1.000 baht mỗi quả. Bà mở nó ra trong khi chúng tôi lượn quanh chờ đợi, ngón tay của Mark bấm liên tục vào nút máy ảnh. Cuối cùng cũng có người chụp nhiều ảnh sầu riêng như tôi!

Sầu riêng thật tuyệt. Nó có màu vàng nhạt đẹp mắt, đúng như kiểu của một chiếc Monthong. Hơi mềm khi chạm vào, với một lớp cứng và khô bao quanh bên trong. Nó có vị bơ và rất ngọt nhưng hơi mặn để trung hòa lại vị, tránh quá ngán khi thưởng thức.

Tôi không ăn nhiều Monthong, vì nó thường không phải là loại sầu riêng yêu thích của tôi. Vì vậy, thật khó để tôi nói giống sầu riêng này này tuyệt vời như thế nào so với những chiếc quả sầu riêng giống Monthong khác.

Tôi thực sự thích nó, điều mà tôi không thể nói sau mỗi lần tôi ăn món Monthong. Mark nghĩ nó thật tuyệt. Anh ấy sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về sầu riêng Nonthaburi vào ngày mai trên blog của anh ấy.

Cuộc trải nghiệm này thực sự giúp tôi mở mang tầm mắt về việc trồng và chăm sóc loại quả đắt nhất thế giới.

Vậy còn bạn thì sao, bây giờ, hãy cho tôi biết: Món ăn xa xỉ nhất mà bạn mua là gì? Và nó có đáng không?"