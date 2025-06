Bí mật phía sau chuyến bay đầu tiên của Boeing 777: 'Gã khổng lồ' bầu trời

Cách đây đúng 31 năm, tại sân bay Paine Field, thành phố Everett, bang Washington (Mỹ), giới hàng không và công chúng đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đầy xúc động khi chiếc Boeing 777 (còn gọi thân mật là Triple Seven) rời khỏi đường băng, thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên.

Với thiết kế hoàn toàn mới cùng kích thước khổng lồ và công nghệ đột phá, Boeing 777 nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của ngành hàng không toàn cầu, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng những người yêu bầu trời.

Boeing 777, còn được gọi là "Triple Seven", là một máy bay phản lực hai động cơ, thân rộng, tầm xa được phát triển và sản xuất bởi Boeing Commercial Airplanes. Đây là máy bay phản lực đôi lớn nhất thế giới và là máy bay chở khách thân rộng được sản xuất nhiều nhất.

Từ ý tưởng tới chuyến bay lịch sử

Thập niên 1980, các hãng hàng không quốc tế bắt đầu nhận thấy nhu cầu lớn về một dòng máy bay thân rộng với khả năng bay đường dài, nhưng phải tiết kiệm nhiên liệu hơn các loại máy bay 4 động cơ truyền thống.

Boeing, nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu này và chính thức khởi động dự án Boeing 777 vào năm 1989.

Khác với cách làm truyền thống, Boeing 777 lần đầu tiên được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ máy tính CAD (Computer-Aided Design). Hàng trăm kỹ sư, lập trình viên và nhân viên kỹ thuật đã phối hợp để tạo ra một sản phẩm mang tính đột phá.

Điều đặc biệt là các hãng hàng không lớn, trong đó nổi bật là United Airlines, đóng góp tích cực vào quá trình thiết kế, phản hồi trực tiếp về các yêu cầu thực tế trong khai thác thương mại.

Kết quả là Boeing 777 ra đời với những đặc điểm nổi trội như hai động cơ phản lực cỡ lớn mạnh mẽ, khả năng bay đường dài mà không cần điểm dừng, cabin rộng rãi và thoải mái, mang lại hiệu suất vận hành tối ưu nhất.

Những điểm cải tiến này đã giúp Boeing 777 không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng.

Ngày cất cánh lần đầu tiên

Buổi sáng ngày 12 tháng 6 năm 1994, hàng nghìn người đã tụ tập tại Paine Field để chứng kiến giây phút chiếc Boeing 777 đầu tiên sải cánh lên trời xanh. Đó là một chiếc 777-200 với mã hiệu WA001, mang theo niềm kỳ vọng lớn lao của Boeing và toàn bộ ngành hàng không.

Phi công trưởng John Cashman cùng phi hành đoàn đã kiểm tra kỹ lưỡng từng hệ thống một trước khi nhận lệnh cất cánh.

Đúng 11 giờ sáng, hai động cơ cực mạnh General Electric GE90 khởi động, âm thanh vang dội cả khu vực sân bay. Chiếc máy bay từ từ lăn bánh, rồi mạnh mẽ vươn mình lên khỏi đường băng trong tiếng reo hò và vỗ tay vang dội của đám đông.

Sau hơn ba tiếng bay thử nghiệm thành công trên không, chiếc Boeing 777 đã hạ cánh an toàn, mở ra một chương mới trong lịch sử hàng không thương mại thế giới.

Boeing 777: Máy bay thương mại thành công hàng đầu

Ngay sau khi được đưa vào khai thác thương mại năm 1995, Boeing 777 nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường máy bay thân rộng đường dài.

Được mệnh danh là chiếc máy bay phản lực đôi lớn nhất thế giới, phiên bản 777-300 với cấu hình mật độ cao có thể chở đến 451 hành khách. Khả năng chuyên chở lớn, vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu khiến dòng máy bay này nhanh chóng được các hãng hàng không quốc tế lớn săn đón.

Đến nay, Boeing đã bán được hơn 2.100 chiếc Boeing 777 cho các hãng hàng không trên toàn thế giới, với hơn 1.700 chiếc đã được bàn giao. Các hãng hàng không danh tiếng như Emirates, Cathay Pacific, Qatar Airways, Singapore Airlines... đều tin tưởng lựa chọn Boeing 777 cho các tuyến bay xuyên lục địa.

Những dấu ấn đặc biệt

Một trong những ưu điểm nổi bật của Boeing 777 là sự an toàn và độ tin cậy cao trong quá trình khai thác. Dòng máy bay này đã lập kỷ lục về độ an toàn với rất ít sự cố nghiêm trọng so với các dòng máy bay cùng thời kỳ.

Năm 1997, Boeing 777 chính thức được cấp phép bay xuyên đại dương (ETOPS) với thời gian kéo dài lên tới 180 phút, đánh dấu bước tiến lớn cho các chuyến bay vượt biển và xuyên lục địa chỉ với hai động cơ.

Một dấu ấn khác của Boeing 777 chính là sức mạnh khổng lồ của động cơ GE90, được Guinness ghi nhận là động cơ phản lực thương mại mạnh nhất thế giới thời điểm ra mắt. GE90 là "trái tim" quan trọng giúp Boeing 777 bay xa, hiệu quả hơn hẳn các thế hệ trước.

Hiện tại, Boeing tiếp tục phát triển và sắp ra mắt phiên bản mới Boeing 777X, với nhiều cải tiến vượt trội như cánh gập thông minh, khoang hành khách rộng hơn, động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tuy nhiên, dự án 777X gặp không ít thách thức, nhiều lần trì hoãn do các vấn đề kỹ thuật và thủ tục pháp lý. Dự kiến đến năm 2025, chiếc 777X đầu tiên mới chính thức đi vào hoạt động thương mại.

Hơn ba thập kỷ kể từ chuyến bay lịch sử ngày 12 tháng 6 năm 1994, Boeing 777 vẫn giữ vững danh hiệu là một trong những mẫu máy bay phản lực đôi lớn nhất và thành công nhất thế giới.

Từ thiết kế tiên phong tới độ tin cậy vượt trội, Boeing 777 chính là minh chứng rõ rệt nhất cho thành công của công nghệ và sự sáng tạo, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng sản xuất máy bay Boeing trên thị trường quốc tế.

Ngày hôm nay, khi nhìn lại hành trình 31 năm đầy tự hào của Boeing 777, những người yêu bầu trời trên khắp thế giới vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc lịch sử khi chiếc máy bay khổng lồ này lần đầu tiên tung cánh, chính thức viết nên câu chuyện huyền thoại trên những tầng mây.