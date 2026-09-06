Từ một cửa hàng đầu tiên tại Đông Quan năm 1997, công ty mẹ Ohmee mất gần 20 năm để cán mốc 10.000 điểm bán. Nhưng chỉ khoảng 8 năm sau, mạng lưới đã tăng gấp 4 lần lên 40.000 cửa hàng.

Hai cửa hàng Ohmee Express vừa xuất hiện bên trong các trạm xăng Petrolimex tại Hà Nội đang đưa một cái tên còn khá mới với người tiêu dùng Việt Nam vào tâm điểm chú ý.

Ohmee mới chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 22/4/2026. Sau hơn 4 tháng, thương hiệu công bố đã có 35 cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nghệ An. Mới đây, hai điểm Ohmee Express đầu tiên tiếp tục được đưa vào hoạt động tại Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 74 Ngọc Hồi và số 41 tại Nguyễn Quý Đức, Hà Nội.

Quy mô 35 cửa hàng vẫn còn khá nhỏ nếu đặt cạnh những chuỗi cửa hàng tiện lợi đã hoạt động nhiều năm tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp đứng phía sau Ohmee lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ohmee là thương hiệu quốc tế được phát triển trên nền tảng của Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi ra đời tại Trung Quốc năm 1997. Đến tháng 7/2025, Meiyijia chính thức mở cửa hàng thứ 40.000.

Đáng chú ý hơn, cột mốc này được thiết lập với tốc độ mở cửa hàng rất nhanh. Trong 201 ngày, Meiyijia có thêm 2.057 điểm bán mới, tương đương khoảng 10 cửa hàng mỗi ngày.

Từ 1 lên 40.000 cửa hàng

Cửa hàng Meiyijia đầu tiên được mở tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông vào năm 1997. Nhưng tốc độ mở rộng trong những năm đầu không nhanh như những con số hàng chục nghìn cửa hàng hiện nay.

Theo lịch sử phát triển được tổng hợp từ các tài liệu về Meiyijia, chuỗi mất khoảng 10 năm đầu tiên để đạt quy mô 1.000 cửa hàng. Đến năm 2017, tức khoảng 20 năm sau khi thành lập, số lượng cửa hàng mới vượt mốc 10.000. Nhưng từ đây, tốc độ mở rộng tăng lên rõ rệt.

Chỉ ba năm sau, vào năm 2020, Meiyijia đã có 20.000 cửa hàng. Tháng 11/2022, hệ thống tiếp tục vượt 30.000 cửa hàng. Và chưa đầy ba năm sau đó, ngày 20/7/2025, cửa hàng Meiyijia thứ 40.000 chính thức khai trương tại Nam Ninh, Quảng Tây.

Như vậy, nếu Meiyijia cần khoảng 20 năm để xây dựng 10.000 cửa hàng đầu tiên, thì chỉ khoảng 8 năm tiếp theo, hệ thống đã tăng thêm khoảng 30.000 điểm bán. Riêng chặng đường từ 30.000 lên 40.000 cửa hàng mất chưa đầy ba năm.

Dữ liệu của Hiệp hội Chuỗi cửa hàng và Nhượng quyền Trung Quốc (CCFA) cho thấy đến cuối năm 2024, Meiyijia có 37.943 cửa hàng.

Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 20/7/2025, tức thời điểm cửa hàng thứ 40.000 xuất hiện, hệ thống tăng thêm 2.057 cửa hàng trong 201 ngày.

Tính bình quân, cứ một ngày lại có khoảng 10 cửa hàng Meiyijia mới được mở.

Doanh thu 55,8 tỷ NDT trong một năm

Quy mô của Meiyijia không chỉ thể hiện ở số điểm bán.

Theo dữ liệu CCFA được Beijing Business Today dẫn lại, năm 2024, khi có 37.943 cửa hàng, hệ thống Meiyijia ghi nhận 55,8 tỷ NDT doanh số, tương đương khoảng 8,31 tỷ USD theo tỷ giá quanh thời điểm hiện tại.

Một dữ liệu khác cho thấy quy mô lưu lượng khách của hệ thống. Khi Meiyijia vượt 40.000 điểm bán, các thông tin công bố tại Trung Quốc cho biết mạng lưới đã phủ hơn 240 thành phố thuộc 22 tỉnh và khu vực, phục vụ hơn 250 triệu lượt khách mỗi tháng. Con số này tương đương bình quân hơn 8 triệu lượt khách mỗi ngày trên toàn hệ thống.

Tuy nhiên, quy mô 40.000 cửa hàng của Meiyijia không được tạo ra bằng cách doanh nghiệp tự bỏ vốn để sở hữu và vận hành toàn bộ các điểm bán. Một trong những chìa khóa quan trọng nằm ở mô hình nhượng quyền.

Cỗ máy nhượng quyền

Meiyijia bắt đầu từ mô hình cửa hàng trực tiếp vận hành nhưng sớm chuyển sang phát triển bằng hình thức nhượng quyền. Các tài liệu nghiên cứu về doanh nghiệp cho thấy ngay từ giai đoạn đầu, Meiyijia đã xác định nhượng quyền là một trong những mô hình chủ đạo để mở rộng hệ thống.

Điều này tạo ra khác biệt rất lớn về tốc độ nhân rộng.

Thay vì Meiyijia phải tự bỏ vốn thuê hàng chục nghìn mặt bằng, xây dựng cửa hàng và tuyển nhân viên cho từng điểm bán, nguồn lực của các đối tác nhượng quyền được sử dụng để mở rộng mạng lưới.

Trong khi đó, hệ thống phía sau cung cấp các năng lực chung như phát triển cửa hàng, vận hành, mua hàng, chuỗi cung ứng và nền tảng quản lý. Quá trình mở rộng cũng diễn ra theo từng bước.

Từ Đông Quan, năm 2003 Meiyijia bắt đầu tiến ra khu vực Châu Giang và mở cửa hàng tại Quảng Châu. Sau đó hệ thống tiếp tục mở rộng tại Quảng Đông trước khi tiến sang các tỉnh khác. Đến năm 2016, chuỗi đã phủ toàn bộ 21 thành phố cấp địa khu tại Quảng Đông và bắt đầu tăng tốc mở rộng ra ngoài tỉnh.

Từ đó, mạng lưới tiến vào hàng loạt địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Tây, Trùng Khánh, Hà Nam, An Huy, Quý Châu, Hải Nam, Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải.

Đến năm 2025, mạng lưới đã vượt 40.000 điểm.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là Meiyijia không chỉ tập trung vào những mặt bằng đắt đỏ tại trung tâm các thành phố lớn. Trong quá trình phát triển, chuỗi hiện diện mạnh tại các khu dân cư, khu công nghiệp và những thị trường cấp thấp hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp hệ thống có thể nhân rộng với quy mô lớn.

Theo số liệu được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, năm 2024, khoảng 54% cửa hàng Meiyijia nằm tại các thành phố cấp ba và cấp bốn.

“Xuất ngoại” sau 28 năm

Dù xây dựng được hàng chục nghìn cửa hàng, trong phần lớn lịch sử phát triển, Meiyijia chủ yếu tập trung tại thị trường Trung Quốc. Bước ngoặt xuất hiện khi doanh nghiệp bắt đầu đưa mô hình ra thị trường nước ngoài thông qua một thương hiệu mới: Ohmee.

Việt Nam trở thành một trong những điểm đầu tiên trong quá trình này. Ohmee chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 22/4/2026. Các cửa hàng đầu tiên được doanh nghiệp trực tiếp vận hành nhằm hoàn thiện mô hình, trước khi mở rộng thông qua nhượng quyền.

Đây cũng chính là phương thức từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình Meiyijia tăng mạng lưới lên hàng chục nghìn cửa hàng tại Trung Quốc.

Nhưng những con số phía sau Meiyijia cho thấy Ohmee không phải một thương hiệu cửa hàng tiện lợi mới được xây dựng từ con số 0.

Đứng sau cái tên mới xuất hiện tại Việt Nam là một hệ thống mất gần 20 năm để có 10.000 cửa hàng đầu tiên, nhưng sau đó chỉ mất khoảng 8 năm để nâng quy mô lên 40.000 điểm bán; đạt doanh số 55,8 tỷ NDT trong năm 2024 và từng có giai đoạn mở thêm trung bình khoảng 10 cửa hàng mỗi ngày.