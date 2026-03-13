HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bí mật những vũ khí giá rẻ đang thay đổi cuộc chiến trên không

Hải Yến |

 Không phải tên lửa triệu đô, nhiều quốc gia đang thử nghiệm các hệ thống mới với chi phí thấp, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt trong phòng thủ.

Bí mật vũ khí Giá rẻ đang cách mạng hóa công nghệ chiến tranh trên không - Ảnh 1.

Drone Sting của Ukraine được phát triển trong cuộc chiến Nga-Ukraine, chuyên va chạm trực tiếp hoặc mang thuốc nổ để phá hủy UAV đối phương. Chi phí chỉ khoảng 2.100-2.500 USD/chiếc, rẻ hơn nhiều so với tên lửa phòng không.

Bí mật vũ khí Giá rẻ đang cách mạng hóa công nghệ chiến tranh trên không - Ảnh 2.

Súng gây nhiễu RF cầm tay như DroneGun MKill làm gián đoạn liên kết điều khiển giữa UAV và người vận hành. Không cần đạn, dùng nhiều lần, giới hạn bởi pin. Giá dao động khoảng 10.000-30.000 USD tùy tính năng.

Bí mật vũ khí Giá rẻ đang cách mạng hóa công nghệ chiến tranh trên không - Ảnh 3.

Hệ thống laser Iron Beam của Israel dùng chùm tia năng lượng cao để phá hủy UAV, rocket, đạn cối. Ưu điểm lớn là chi phí cực thấp, mỗi lần bắn chỉ khoảng 2-5 USD, dựa vào điện năng thay vì tên lửa đắt đỏ.

Bí mật vũ khí Giá rẻ đang cách mạng hóa công nghệ chiến tranh trên không - Ảnh 4.

DragonFire của Anh, do MBDA, Leonardo và QinetiQ phát triển, sử dụng tia laser định hướng chính xác để tiêu diệt mục tiêu bay. Chi phí vận hành rất thấp, mỗi phát bắn chỉ khoảng 13,5 USD, rẻ hơn nhiều so với tên lửa đánh chặn.

Bí mật vũ khí Giá rẻ đang cách mạng hóa công nghệ chiến tranh trên không - Ảnh 5.

Ấn Độ phát triển súng chống UAV VSKP03-PRO, thiết bị cầm tay gây nhiễu RF, chặn tín hiệu điều khiển hoặc GPS khiến UAV hạ cánh hoặc quay về. Giá khoảng 10.000 USD, là giải pháp rẻ cho lực lượng an ninh.

Bí mật vũ khí Giá rẻ đang cách mạng hóa công nghệ chiến tranh trên không - Ảnh 6.

Bộ kit chống UAV nhỏ FlySpark HD-1 kết hợp radar, gây nhiễu UAV đánh chặn, tạo hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Giá khởi điểm khoảng 100.000 USD, tuy cao hơn nhưng bảo vệ hiệu quả căn cứ, hạ tầng trọng yếu.

Bí mật vũ khí Giá rẻ đang cách mạng hóa công nghệ chiến tranh trên không - Ảnh 7.

UAV đánh chặn gắn lưới của Fortemtech bắn lưới vào UAV đối phương, làm rối cánh quạt khiến chúng rơi hoặc hạ bằng dù. Chi phí khoảng 5.000-15.000 USD/chiếc, rẻ hơn tên lửa và còn thu hồi UAV nguyên vẹn để khai thác thông tin.

