Bí mật lớn nhất của Đình Bắc

Ở thời điểm hiện tại, có thể xem Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) là một cái tên sáng giá của bóng đá Việt Nam. Sau SEA Games 33 và U23 Châu Á, chàng cầu thủ xứ Nghệ có lượng người theo dõi tăng vọt, mọi điều chia sẻ trên các tài khoản MXH đều nhận về sự chú ý.

Mới nhất, chiều 27/2, Đình Bắc đăng tải hình ảnh gia đình nhân dịp năm mới và nhanh chóng được quan tâm. “Nụ cười của người thân yêu… Làm ta hạnh phúc hơn bao điều!” - anh chàng chia sẻ.

Hình ảnh mới của Đình Bắc và gia đình

Trong khoảnh khắc đứng cùng bố mẹ, chị gái và anh rể, chàng cầu thủ nổi bật với áo sơ mi trắng bảnh bao, chiều cao vượt trội so với các thành viên còn lại trong gia đình. Dù đã khen đi khen lại nhiều lần nhưng dân tình tiếp tục xuýt xoa vì vóc dáng cao ráo, visual sáng bừng của chàng cầu thủ.

“Gia đình đẹp quá ạ… Nhưng em thích anh cao nhất bên phải ạ”, “Tự nhiên Bắc cao vọt lên được nhỉ!”, “Giá trị của thể thao và dinh dưỡng, em Bắc cao nhất nhà”, “Út mà cao nhất nhà luôn”, “Sao mà cao lớn vượt trội vậy trời”, “Ôi cả nhà đều đẹp quá, ai cũng xinh hết! Trai út cao vọt luôn”,... là một số bình luận từ netizen.

Thực tế nếu nhìn lại bức ảnh Đình Bắc chụp cùng gia đình trước đây, nhiều người sẽ càng ngỡ ngàng hơn vì sự phát triển chiều cao của Đình Bắc. Khi ấy, chàng cầu thủ thấp bé, đứng lọt thỏm cạnh người thân. Năm 2018 - khi Bắc 14 tuổi, anh chàng chỉ cao khoảng 1m50. So với hiện tại, hình ảnh đó gần như thuộc về một phiên bản khác, thậm chí gây thắc mắc rằng chàng cầu thủ có bí mật nào để tăng chiều cao chóng mặt như vậy không.

Cũng sơ mi trắng, cũng chụp ảnh cùng gia đình nhưng Đình Bắc lạ lắm!

Được biết, Đình Bắc từng có thể hình khiêm tốn, được gọi là Bắc “còi”. Chiều cao "ba mét bẻ đôi" cũng là nguyên nhân chính khiến anh bị loại khỏi tuyến trẻ đội bóng xứ Nghệ. Nhưng tình yêu với trái bóng tròn đã luôn thôi thúc Đình Bắc không bỏ cuộc. Bắc quyết định quay ra Quảng Nam, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình bằng sự khởi đầu từ đội trẻ của đội chủ sân Tam Kỳ vào cuối năm 2019 - đầu năm 2020.

Đầu năm 2020, vì dịch Covid-19 nên không thể về nhà, lịch thi đấu và tập luyện cũng không dày đặc, Đình Bắc tập trung vào rèn luyện và bám sát chế độ dinh dưỡng để cải thiện vóc dáng.

Chia sẻ với VnExpress , mẹ Đình Bắc - cô Ngọc tiết lộ, bí quyết của con trai nằm ở sự kiên trì. "Sáng nào cũng vậy, sau khi chạy thể dục, Bắc đều tự tay làm món trứng gà đánh mật ong để ăn. Dù ngán đến tận cổ, con vẫn không bỏ bữa nào suốt cả năm trời", cô Ngọc kể. Kết hợp với giáo án tập thể lực cường độ cao của ban huấn luyện và sữa bổ sung do gia đình gửi vào, cơ thể Bắc bắt đầu "nhổ giò".

Đến tháng 8/2020, Đình Bắc về nhà và khiến cả gia đình sững sờ vì đã cao vọt lên hơn 1m70 chỉ sau 7 tháng.

Đình Bắc hồi bé

Xét về góc độ y học thể thao, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng câu chuyện tăng chiều cao của Đình Bắc không phải điều quá bất ngờ nếu đặt trong sự phát triển sinh lý của lứa tuổi thiếu niên. Ngược lại, đây là một ví dụ khá điển hình cho thấy cơ thể cầu thủ trẻ có thể “bật lên” mạnh mẽ khi tăng trưởng rơi đúng vào giai đoạn vàng.

Với Đình Bắc, mốc 14 - 15 tuổi vẫn là thời điểm cơ thể chưa phát triển hoàn toàn. Khi sụn tiếp hợp ở đầu xương chưa đóng lại, chiều cao vẫn còn nhiều dư địa để tăng thêm, thậm chí tăng khá nhanh nếu các điều kiện thuận lợi được đáp ứng đồng thời.

“Vì vậy, việc một cầu thủ tuổi thiếu niên cao thêm 20 - 30cm không phải là hiện tượng hiếm gặp hay bất thường về mặt y khoa” , bác sĩ Vũ nói.

Chàng cầu thủ ở thời điểm dậy thì

Đến hiện tại, Đình Bắc vẫn không ngừng tập luyện thể lực và vóc dáng

