Gần đây, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga - Tư lệnh Lực lượng liên hợp tại khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO), Đại tướng Lục quân Valery Gerasimov, đã tóm tắt kết quả của chiến dịch xuân hè năm 2025 và đặt ra các nhiệm vụ tiếp theo cho các nhóm quân.

Các nhà báo phương Tây đã theo dõi sát sao bài phát biểu của nhà lãnh đạo quân sự Nga và chú ý đến các chi tiết, bao gồm cả tình hình trong phòng.

Một nhà báo của ấn phẩm Mỹ Wall Street Journal (WSJ) đã lưu ý đến một số bản đồ chiến sự được trình bày trong phòng họp.

Một trong số đó, một bản đồ nhỏ, treo ở phía sau ông Gerasimov (được đóng khung như một bức tranh và không giống như một tài liệu làm việc), đã khơi dậy sự quan tâm lớn nhất và thậm chí là sự phấn khích của giới phân tích phương Tây, bởi vì nó thể hiện mục tiêu chủ chốt của Nga ở Ukraine.

Theo đại diện của WSJ, nhà báo đã không thể quan sát hết những gì được viết trên bản đồ này nhưng nó được cho là đưa các khu vực Odessa và Nikolaev ở duyên hải phía nam Ukraine vào lãnh thổ của Nga, điều này dường như xác nhận các mục tiêu thực sự của Moscow trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Các chuyên gia nghiên cứu về Nga trong thời kỳ cận chiến đã nghiên cứu hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau để cải thiện chất lượng và đọc tiêu đề được viết. Giờ đây, những gì được viết trên bản đồ Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga đã trở nên rõ ràng.

Kết quả là, họ đi đến kết luận rằng bản đồ có tiêu đề là "Phân chia địa chiến lược hướng chiến lược Tây Nam".

Mặc dù họ không tìm thấy bất kỳ từ ngữ rõ ràng nào về việc đưa Odessa và Nikolaev vào Liên bang Nga trên bản đồ này, nhưng sự chú ý được hướng tới việc các vùng Odessa và Nikolaev được khoanh vào bản đồ này trong một khu vực (quận) nhất định cùng với các vùng Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson (mà Nga đã sáp nhập vào tháng 9/2022), tức là tách biệt với Ukraine.

Do đó, theo các ký hiệu trên bản đồ, Odessa và Nikolaev “sẽ là của Moscow”, nếu quân Nga có thể đánh chiếm được 2 vùng này sau khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO) được triển khai, và việc hoạch định tấm bản đồ này có thể diễn ra trong giai đoạn 2014-2021.

Về phần bản đồ còn lại, một bản đồ tổng quan cỡ lớn, được treo trên giá đỡ ở giữa phòng họp, có dòng chữ "Tình hình khu vực tác chiến quân sự đặc biệt", thể hiện rõ mục đích của nó là phần bổ sung trực quan thực tế chiến sự trên các mặt trận xuân hè năm 2025, trong báo cáo tổng kết của ông Gerasimov.