Bí mật của iPhone Duo vừa được Apple xác nhận

Apple vừa xác nhận một thông số đáng chú ý trên iPhone Duo, hé lộ thêm chi tiết về mẫu iPhone gập đầu tiên đang gây sốt tại Việt Nam.

iPhone Duo bắt đầu cho đặt trước tại Việt Nam từ 19h ngày 16/10. Chỉ sau khoảng 5 phút, toàn bộ phiên bản trên Apple Store Online không còn suất giao hàng vào ngày mở bán 23/10. Nhiều cấu hình sau đó bị lùi lịch giao, trong bối cảnh nhu cầu đặt mua tăng cao.

Sức hút của thiết bị còn thể hiện trên thị trường thứ cấp, khi một số nơi rao bán suất mua iPhone Duo với mức chênh lệch gần 20 triệu đồng so với giá niêm yết. Tại Việt Nam, máy có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB và lên tới 103,99 triệu đồng với bản 2 TB.

iPhone Duo tiếp tục thu hút sự chú ý khi Apple công bố thêm thông tin phần cứng của mẫu iPhone gập đầu tiên. (Ảnh: Harish Jonnalagadda)

Trong bối cảnh đó, các thông tin về cấu hình phần cứng của iPhone Duo tiếp tục được quan tâm. Theo MacRumors, Apple đã công bố nhãn năng lượng của thiết bị tại châu Âu, qua đó xác nhận tổng dung lượng pin đạt 4.883 mAh.

Con số này trùng khớp với thông tin rò rỉ trước đó về hệ thống pin kép của iPhone Duo. Cụ thể, thiết bị được cho là sử dụng hai viên pin có dung lượng lần lượt 2.962 mAh và 1.921 mAh. Khi cộng lại, tổng dung lượng đạt 4.883 mAh.

Tuy nhiên, nhãn năng lượng của Apple chỉ xác nhận tổng dung lượng pin, chưa công bố riêng thông số của từng viên. Vì vậy, dung lượng của hai viên pin vẫn cần được xem là thông tin từ các nguồn rò rỉ.

Một điểm đáng chú ý là iPhone Duo chỉ hỗ trợ eSIM, không có khe cắm SIM vật lý. Theo MacRumors, điều này đồng nghĩa dung lượng pin được công bố có thể áp dụng trên toàn cầu, thay vì có sự khác biệt giữa các phiên bản do phải dành không gian cho khay SIM.

Để so sánh, iPhone 18 Pro có dung lượng pin 4.288 mAh, trong khi iPhone 18 Pro Max đạt 5.567 mAh, theo số liệu iFixit ghi nhận trên các phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM.

Như vậy, pin của iPhone Duo lớn hơn khoảng 14% so với iPhone 18 Pro, nhưng thấp hơn khoảng 12% so với iPhone 18 Pro Max. Xét riêng dung lượng pin, mẫu iPhone gập nằm giữa hai phiên bản cao cấp này.

Dù vậy, dung lượng pin không phải yếu tố duy nhất quyết định thời gian sử dụng. iPhone Duo có thiết kế gập với màn hình bên ngoài và màn hình bên trong, khiến mức tiêu thụ năng lượng phụ thuộc vào cách người dùng khai thác thiết bị.

Độ sáng màn hình, thời gian sử dụng màn hình lớn, ứng dụng chạy nền và kết nối mạng đều có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin.

Do đó, chưa thể kết luận iPhone Duo có thời gian sử dụng tương đương iPhone 18 Pro hay tiệm cận iPhone 18 Pro Max chỉ dựa trên thông số mAh. Các bài thử nghiệm thực tế sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của thiết bị.