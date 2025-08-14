Bí mật công nghệ gieo mây giữa vùng trời nắng hạn

Những trận mưa lớn gần đây tại Al Ain, Ras Al Khaimah và các vùng phía đông khác của UAE không đơn thuần là may mắn, mà là kết quả của kỹ thuật điều chỉnh thời tiết tinh vi gọi là gieo mây.

Ở độ cao khoảng 2.743 mét so với mực nước biển, máy bay thả các pháo sáng muối vào những đám mây trắng có triển vọng nhất, với hy vọng kích thích mưa.

Pháo sáng hút ẩm được gắn lên một máy bay trong chuyến bay gieo mây do Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NCM) điều hành.

Các nhiệm vụ gieo mây không bị giới hạn theo mùa và được thực hiện quanh năm mỗi khi phát hiện đám mây có thể gieo.

UAE là một trong những quốc gia đầu tiên ở vùng Vịnh Ả Rập triển khai công nghệ gieo mây, tiếp nhận những công nghệ tiên tiến nhất trên toàn cầu và sử dụng radar thời tiết tinh vi để theo dõi bầu khí quyển của cả nước liên tục.

Ngoài việc sử dụng máy bay tư nhân, pháo sáng muối được tùy chỉnh để phù hợp với tính chất của từng tình huống. Dữ liệu thu thập được giúp xác định tình huống thuận lợi nhất để gieo mây thành công.

Khi tìm thấy đám mây phù hợp, NCM điều động máy bay mang các tinh thể muối, trộn lẫn với magiê, natri clorua và kali clorua, rồi “gieo” những hỗn hợp này vào mây

Ảnh 3 chiều giải thích về quá trình gieo mây tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Abu Dhabi.

Hiện nay bộ phận gieo mây của NCM đã phổ biến việc sử dụng radar giám sát thời tiết (WSR) tinh vi, chịu trách nhiệm theo dõi áp suất khí quyển liên tục suốt ngày đêm.