Bí mật công nghệ gieo mây giữa vùng trời nắng hạn

UAE là một trong những quốc gia đầu tiên ở vùng Vịnh Ả Rập triển khai công nghệ gieo mây, tiếp nhận những công nghệ tiên tiến nhất trên toàn cầu và sử dụng radar thời tiết tinh vi để theo dõi bầu khí quyển của cả nước liên tục.
Ngoài việc sử dụng máy bay tư nhân, pháo sáng muối được tùy chỉnh để phù hợp với tính chất của từng tình huống. Dữ liệu thu thập được giúp xác định tình huống thuận lợi nhất để gieo mây thành công.
Khi tìm thấy đám mây phù hợp, NCM điều động máy bay mang các tinh thể muối, trộn lẫn với magiê, natri clorua và kali clorua, rồi “gieo” những hỗn hợp này vào mây
Ảnh 3 chiều giải thích về quá trình gieo mây tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Abu Dhabi.
Hiện nay bộ phận gieo mây của NCM đã phổ biến việc sử dụng radar giám sát thời tiết (WSR) tinh vi, chịu trách nhiệm theo dõi áp suất khí quyển liên tục suốt ngày đêm.