Công cụ tập trận chiến tranh SAGE của APL đang bước vào giai đoạn thử nghiệm beta trong tuần này.

Một trường đại học có trụ sở tại Maryland (Mỹ) sắp nâng cấp các công cụ wargaming nhằm hỗ trợ Lầu Năm Góc.

Phòng Thí nghiệm Vật lý Ứng dụng (APL) thuộc Đại học Johns Hopkins sẽ nâng cấp 2 công cụ wargaming dựa trên AI là GenWar và Strategic AI Gaming Engine (SAGE), sử dụng một số chi tiết bị phân loại để hỗ trợ một vài chương trình của Bộ Quốc phòng.

Wargaming nâng cao phán đoán con người

Wargaming, vốn nâng cao năng lực phán đoán của con người, từ lâu là phương pháp then chốt để hiểu quyết định của con người trong những môi trường phức tạp, bất định thông qua việc tận dụng sức mạnh của học nghiệm.

Trong khi các trò chơi chiến tranh truyền thống cung cấp những hiểu biết sâu về cách quyết định được đưa ra dưới áp lực, sự phụ thuộc vào những người điều phối chuyên gia và công tác thiết kế tốn nhiều công sức làm hạn chế khả năng mở rộng và tốc độ của chúng.

APL cho biết Generative Wargaming (GenWar) là một năng lực thế hệ mới tích hợp AI tạo sinh, mô hình hóa và mô phỏng (M&S), cùng chuyên môn con người.

GenWar cho phép viện xây dựng và chạy wargame trong vài ngày thay vì vài tháng, phân tích hàng chục tương lai thay thế ở quy mô lớn, và tập trung sự chú ý của con người vào những kịch bản đòi hỏi phải bàn thảo kỹ lưỡng.

“Các lãnh đạo cấp cao trong Bộ Quốc phòng đã tìm kiếm một thứ như thế này hơn một thập kỷ, và tôi nghĩ chúng ta cuối cùng đã đến điểm mà tín hiệu nhu cầu và công nghệ đang tương thích,” ông Andrew Mara, Trưởng phòng Phân tích An ninh Quốc gia, nói.

“Kết hợp điều đó với một đội ngũ xuất sắc tại APL, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội thay đổi bản chất của wargaming trong cộng đồng an ninh quốc gia.” – ông nói thêm.

Nhân viên Không quân mặc thường phục đang thử nghiệm các công cụ chỉ huy và điều khiển AI mới trong một cuộc tập trận chiến tranh được tổ chức tại Las Vegas, Nevada.

AI tạo sinh thay thế người chơi

Công cụ wargaming khác được tăng cường AI của APL, SAGE, bước vào giai đoạn thử nghiệm beta trong tuần này với sự tham gia thử chơi của các cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc.

Theo Breaking Defense, SAGE ở một số phương diện còn tham vọng hơn GenWar: nó sử dụng AI tạo sinh để thay thế người chơi con người.

“Giá trị của wargaming dùng AI là để khám phá một phạm vi lựa chọn rộng hơn so với những gì con người có thể làm, phát hiện những điểm ngoại lệ kỳ lạ mà không ai nghĩ tới, và tìm ra các mô hình lặp lại,” ông James Miller, trợ lý giám đốc phụ trách chính sách và phân tích của APL, nói.

APL cũng cho biết GenWar không chỉ tích hợp AI vào chu trình wargaming, mà còn đưa con người tham gia sâu hơn vào vòng lặp mô hình hóa và mô phỏng bằng cách làm cho các công cụ tinh vi trở nên dễ tiếp cận qua ngôn ngữ tự nhiên.

Người dùng không có nền tảng kỹ thuật có thể tương tác trực tiếp qua giao diện trò chuyện, đặt câu hỏi và khám phá các kịch bản theo cách con người thực sự suy nghĩ và nói.

Điều này mở cửa cho nhiều dạng người dùng hơn — các nhà phân tích, lập kế hoạch và chỉ huy — nhanh chóng tạo, lặp và đánh giá hàng chục phương án hành động, tất cả đều có sự phân xử dựa trên nguyên lý vật lý và có thể truy vết, theo thông tin do APL cung cấp.