Bị kỷ luật vì kê khống tiền bữa ăn từ thiện: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Liên quan đến vụ việc hiệu trưởng và hiệu phó Trường mầm non Hóa Sơn (tỉnh Quảng Trị) bị kỷ luật do kê khống tiền hỗ trợ bữa ăn từ thiện, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Đinh Thị Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị), cho biết vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo nặc danh.

“ Sau khi nhận được đơn tố cáo, dù là đơn nặc danh nhưng nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, Đảng ủy xã Kim Điền chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy xã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc ” bà Huyền thông tin.

Theo bà Huyền, sau khi làm rõ các khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại Trường mầm non Hóa Sơn, các cá nhân liên quan đến vụ việc hiện bị kỷ luật cả về mặt Đảng và chính quyền.

Trường mầm non Hóa Sơn có tổng số 162 học sinh, nằm ở khu vực biên giới

Liên quan trực triếp đến vụ việc, bà Cao Thị Huế - Hiệu trưởng Trường mầm non Hóa Sơn (xã Kim Điền) cho biết, chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ” giúp đỡ 143/162 học sinh của nhà trường, được triển khai từ năm học 2023-2024 đến tháng 10/2025 thì kết thúc. Mỗi ngày học, 143 trẻ thuộc diện trong danh sách sẽ được hỗ trợ 15.000 đồng cho một suất ăn trưa.

Bà Huế thừa nhận việc thiếu sót trong việc thống kê số lượng học sinh ăn trưa hằng ngày gửi nhà tài trợ, dẫn đến số liệu không khớp với thực tế. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này khẳng định, toàn bộ số tiền do đơn vị từ thiện hỗ trợ đều được nhà trường dùng để lo bữa ăn trưa cho trẻ, không sử dụng vào mục đích khác.

Theo bà Huế, ngoài số 143 học sinh nằm trong danh sách được đơn vị từ thiện hỗ trợ, nhà trường còn bố trí thêm suất ăn trưa thường xuyên cho 3 trẻ là đồng bào dân tộc Chứt có hoàn khó khăn. Một số em khác không có trong danh sách 143 em cũng được hỗ trợ thêm các bữa ăn tại trường.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hóa Sơn khẳng định không tư lợi khi triển khai chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ”

“ Sau khi xã về làm việc, tôi cùng các giáo viên liên quan báo cáo, giải trình đầy đủ vụ việc cho cấp trên. Các khuyết điểm cũng được chỉ ra và tôi chấp nhận hình thức kỷ luật, đồng thời rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, trong việc này tôi khẳng định bản thân không hề có tư lợi...” , bà Huế nói.

Với những thông tin mà bà Huế nói, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền ( Quảng Trị ), xác nhận, đơn vị sau khi vào cuộc xác minh, làm rõ và kết luận không có hành vi tư lợi trong sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Hóa Sơn. Có việc 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không nằm trong danh sách nhưng được bố trí suất ăn trưa của chương trình.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, việc lập danh sách suất ăn để gửi nhà tài trợ của trường là chưa đúng, dẫn đến có phản ánh, từ đó tạo dư luận không tốt, có thể gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường trong công tác tiếp nhận hỗ trợ.

Được biết, Trường Mầm non Hóa Sơn nằm ở khu vực biên giới, có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ, cách đường Hồ Chí Minh nhánh Đông khoảng 5km. Toàn trường có 162 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Chứt sinh sống trên địa bàn xã Kim Điền.