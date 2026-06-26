Bí kíp nào giúp Nhật Bản thắng được Brazil 3-2, khiến HLV Ancelotti phải nhận trái đắng?

Chiến thắng này đã đi vào lịch sử bóng đá Nhật Bản, với việc lần đầu tiên đội tuyển quốc gia nước này hạ được Brazil sau 13 lần toàn hòa và thua.

Rạng sáng 30/6 tới đây, tuyển Nhật Bản sẽ bước vào thử thách lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026 khi đối đầu Brazil ở vòng 1/16. Đây là cặp đấu khiến người hâm mộ châu Á vừa háo hức, vừa có quyền mơ mộng, bởi chưa đầy một năm trước, chính Nhật Bản từng khiến cả thế giới sửng sốt khi đánh bại Selecao với tỷ số 3-2 trong một trận giao hữu tại Tokyo.

Đó là chiến thắng đầu tiên của tuyển Nhật Bản trước Brazil sau 14 lần đối đầu, đồng thời được xem như một trong những kết quả gây bất ngờ nhất của bóng đá thế giới trong năm 2025.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả ấy để tin rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục khuất phục Brazil tại World Cup thì có lẽ là quá ngây thơ!

Tuyển Nhật Bản từng hạ Brazil cách đây 8 tháng. Nhưng khi ấy, tính chất trận đấu chỉ là giao hữu.

MÀN NGƯỢC DÒNG CẢM XÚC Ở TOKYO

Ở trận giao hữu diễn ra vào tháng 10/2025, HLV Carlo Ancelotti sử dụng những cá nhân gần như tốt nhất ở đội hình xuất phát của tuyển Brazil. Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius Jr, Gabriel Martinelli, Lucas Paqueta... đều góp mặt ngay từ đầu. Selecao nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng chứng minh đẳng cấp khi dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Paulo Henrique và Martinelli.

Trong 45 phút đầu tiên, Brazil gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng cầm bóng, chuyển trạng thái và tốc độ của các cầu thủ áo vàng xanh.

Thế nhưng, cục diện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ.

Martinelli ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 52, Takumi Minamino tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Brazil để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Khi đó, HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trên sân. Sau đó 5 phút, chiến lược gia người Italia quyết định thay cùng lúc Martinelli, Bruno Guimaraes và Vinicius Jr nhằm thử nghiệm nhân sự cũng như phân phối thể lực.

Đó cũng là thời điểm chủ nhà Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ.

Keito Nakamura ghi bàn gỡ hòa sau một tình huống hỗn loạn trước khung thành Brazil, trước khi Ayase Ueda đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 71 từ quả phạt góc của Junya Ito. Những phút cuối trận, Ancelotti tiếp tục đưa Richarlison, Estevao và Caio Henrique vào sân nhưng Brazil không thể xoay chuyển tình thế.

Đó là màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, nhưng cũng là trận đấu phản ánh rất rõ bản chất của bóng đá giao hữu. Brazil thực hiện việc xoay tua lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật và không đặt nặng kết quả bằng việc đánh giá nhân sự.

Sau trận đấu, chính HLV Ancelotti cũng coi thất bại này là bài học quan trọng để hoàn thiện đội hình trước World Cup, trong khi truyền thông Brazil xem đây là hồi chuông cảnh báo về những sai lầm phòng ngự hơn là một thất bại mang tính quyết định.

HLV Ancelotti quyết định rút ngôi sao tấn công Vinicius Jr ra nghỉ ở đầu hiệp 2 để thử nghiệm phương án mới cho hàng công tuyển Brazil.

BRAZIL LUÔN THẮNG NHẬT BẢN Ở CÁC GIẢI CHÍNH THỨC

Nhìn rộng hơn, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng tuyệt đối về phía đội bóng Nam Mỹ.

Trước chiến thắng 3-2 vào tháng 10/2025, Nhật Bản chưa từng đánh bại Brazil trong 13 lần chạm trán đầu tiên. Selecao thắng tới 11 trận và chỉ hòa 2 trận. Không ít lần, Brazil thắng với cách biệt rất lớn như 5-0 tại Confederations Cup 2005, 4-0 ở Confederations Cup 2013 hay 4-1 tại World Cup 2006.

Điều đó cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa các trận đấu mang tính thử nghiệm và những cuộc đối đầu mà kết quả quyết định số phận của cả giải đấu.

Ở World Cup, Brazil gần như luôn bước vào trạng thái tập trung cao nhất. Không còn những cuộc thử nghiệm đội hình, không còn những sự thay đổi chỉ để kiểm tra nhân tố mới. Mỗi quyết định đều hướng tới mục tiêu duy nhất là chiến thắng.

Hàng công Brazil đã ghi được 7 bàn tại vòng bảng World Cup 2026, trong đó có 4 bàn thuộc về Vinicius.

Nhật Bản đương nhiên có quyền tự tin. Họ đã chứng minh mình đủ khả năng đánh bại Brazil nếu tận dụng tốt cơ hội và buộc đối thủ mắc sai lầm. Thế hệ hiện tại của Hajime Moriyasu cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, giàu tốc độ, kỷ luật và bản lĩnh. Tuy nhiên, World Cup luôn là sân khấu của những áp lực hoàn toàn khác.

Một trận giao hữu có thể là nơi thử nghiệm, còn vòng 1/16 World Cup là nơi không đội bóng lớn nào muốn phạm sai lầm. Brazil hiểu rõ điều đó hơn ai hết, đặc biệt sau bài học tại Tokyo cách đây vài tháng.

Vì vậy, chiến thắng 3-2 năm 2025 chắc chắn sẽ được nhắc lại rất nhiều trước giờ bóng lăn. Nó mang đến niềm tin cho người Nhật và cũng là lời cảnh báo dành cho Brazil. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc ở vòng knock-out World Cup vang lên, lịch sử giao hữu sẽ chỉ còn là một kỷ niệm. Trên sân cỏ, đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn mới, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực mới là những yếu tố quyết định đội nào sẽ bước tiếp.