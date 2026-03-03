Bí kíp để giới trẻ “lật ngược thế cờ” từ hụt hẫng thực tế sang hừng hực khí thế sau Tết

Vị ngon tiếp sức, làm việc hừng hực

Vừa mới hôm qua còn xúng xính váy áo du xuân, tay mang quà bánh đi chúc Tết, hôm nay đã thấy mình ngồi trước màn hình máy tính với những việc "đợi sau Tết làm" đang chờ. Cảm giác "hụt hẫng thực tế" khi từ vai công chúa biến thành "công nhân" dường như là điều khó tránh khỏi.

Thế nhưng, chỉ cần một "liều" chữa lành đúng lúc, nhịp làm việc dường như được tái khởi động. Một ly trà sữa mát lạnh hay một buổi ăn xế nhẹ cùng đồng nghiệp được giao nhanh chóng từ ShopeeFood, đủ để bàn làm việc bớt trầm lắng và tiếng cười bắt đầu rộn lên khắp văn phòng. Và khi tinh thần đã lên sóng trở lại, deadline đầu năm không còn đáng sợ, mà còn trở thành động lực để mọi người cùng tăng tốc.

Món ngon đủ vị, tiệc xuân hết ý

Sau một kỳ nghỉ Tết bận rộn với những lịch trình riêng, đây chính là thời điểm vàng để hội bạn thân hay những nhóm đồng nghiệp thân thiết tranh thủ tụ họp, bù đắp cho những cái hẹn còn dang dở trước Tết. Đây không chỉ là dịp gặp mặt mà còn là lúc cả hội cùng nhau ăn uống để "lấy vía" may mắn cho cả năm. Tuy vậy, thực tế đôi khi lại bắt đầu từ câu hỏi quen thuộc "ăn gì bây giờ?", khiến cả nhóm chững lại.

Để không mất thời gian đắn đo hay tất bật chuẩn bị, tính năng Đặt Đơn Nhóm của ShopeeFood chính là "vị cứu tinh". Chỉ cần cả hội chọn quán yêu thích, gửi một đường liên kết vào nhóm chat là mỗi người đã có thể tự tay thêm món đúng ý, hợp gu. Hệ thống sẽ tổng hợp thành một đơn duy nhất, giúp việc đặt món gọn gàng và dễ theo dõi hơn, đồng thời áp dụng các ưu đãi của quán. Khi món ngon nóng hổi được giao tận nơi, sự chần chừ ban đầu nhường chỗ cho những câu chuyện khai xuân bất tận. Có ShopeeFood đồng hành, cả hội lại "hừng hực khí thế", tận hưởng bữa tiệc tân niên trọn vẹn và gắn kết hơn.

"Bật mood" du xuân, thong dong tận hưởng

Sau kỳ nghỉ quây quần bên gia đình, khi nhịp sống dần trở lại guồng quay quen thuộc, cũng là lúc nhiều người chọn dành thời gian cho chính mình: tranh thủ ngày cuối tuần nắng đẹp xuống phố dạo chơi hay tự thưởng một chuyến đi ngắn ngày, nạp lại năng lượng cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, sự "hụt hẫng" lại ập đến khi những tọa độ check-in hay tiệm ăn nổi tiếng đều rơi vào tình trạng "quá tải". Cảnh tượng xếp hàng dài dằng dặc dưới nắng, kiên nhẫn chờ đợi cả thanh xuân khiến niềm vui du xuân vơi đi ít nhiều.

Thay vì chen chúc giữa đám đông, bạn hoàn toàn có thể chọn một cách tận hưởng nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần tìm một góc ngồi thoải mái, mở ứng dụng và để ShopeeFood mang món ăn yêu thích đến tận nơi. Cảm giác được thưởng thức món ngon yêu thích mà không phải lo toan về sự đông đúc chính là cách để bạn tận hưởng mùa xuân trọn vẹn hơn. Khi chiếc bụng đã được lấp đầy và tinh thần trở nên thư thái, hành trình du xuân phía trước cũng vì thế mà thêm phần hứng khởi.

