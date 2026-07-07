Bí kíp cho người mới chơi xổ số quay nhanh Lotto 5/35

Với cách chơi linh hoạt, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và tần suất quay số lên đến 2 lần mỗi ngày, Lotto 5/35 mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho những ai lần đầu làm quen với xổ số quay nhanh.

Được biết đến với nhiều sản phẩm như Power 6/55, Mega 6/45 hay xổ số quay nhanh như Bingo18, Keno, thế nhưng sản phẩm mới nhất của Vietlott - xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đang được nhiều người lựa chọn nhờ nhiều đặc điểm nổi bật. Nếu như Power 6/55 và Mega 6/45 nổi bật với các giải thưởng tích lũy giá trị lớn, còn Bingo18 hay Keno gây ấn tượng bởi nhịp độ quay số nhanh thì xổ số quay nhanh Lotto 5/35 là sự kết hợp giữa tính cá nhân hóa trong lựa chọn bộ số và việc không cần chờ kết quả lâu. Chính điều này giúp người chơi mới vừa cảm thấy quen thuộc, vừa có thêm những trải nghiệm khác biệt so với các sản phẩm trước đây.

Xổ số quay nhanh Lotto 5/35 quay số mở thưởng hai lần mỗi ngày (vào 13h00 và 21h00). Để chọn số, người chơi lựa chọn 5 số trong tập hợp từ 01 đến 35 và 1 số đặc biệt trong tập hợp từ 01 đến 12 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng với giá trị 10.000 đồng/bộ số. Ngoài ra, người chơi có thể lựa chọn chọn cách chơi nhiều bộ số để gia tăng số lượng bộ số tham gia dự thưởng (Bao số đặc biệt, Bao 4 số chính, Bao 6-15 số chính), giúp người chơi linh hoạt xây dựng chiến lược tham gia phù hợp với nhu cầu của mình.

Là một người chơi mới của Lotto 5/35, anh Phương Nam (30 tuổi) chia sẻ, trước đây anh ít khi mua vé số vì không thích cảm giác phải chờ đợi quá lâu để biết kết quả. Tuy nhiên, kể từ khi biết đến xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh và đồng nghiệp thường xuyên tham gia vào các kỳ quay buổi trưa và buổi tối. "Trước đây tôi cũng từng mua vé số vài lần nhưng không duy trì thường xuyên vì thời gian chờ khá dài, cũng có nhiều lúc quên dò kết quả. Từ khi biết Lotto 5/35 có hai kỳ quay mỗi ngày, tôi thấy phù hợp với mình. Mỗi ngày tôi chỉ mua một vài vé để giải trí, vừa hồi hộp chờ kết quả, vừa biết đâu có cơ hội nhận giải thưởng lớn.", anh Nam chia sẻ.

Bên cạnh cách chơi đơn giản và tần suất quay số cao, cơ cấu giải thưởng cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của xổ số quay nhanh Lotto 5/35. Sản phẩm sở hữu 7 hạng giải thưởng, trong đó, giải Độc Đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng và giải Khuyến khích chỉ cần trùng một số vẫn trúng. Đặc biệt, khi giải Độc Đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải Độc Đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải Khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải Độc Đắc. Giải Độc Đắc sẽ được chia theo tỷ lệ: hạng giải Nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị giải Độc Đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận được 1/6 giá trị giải Độc Đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng, thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại.

Nhờ cơ chế chia giải này, giá trị giải thưởng của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người chơi. Điều này khiến mỗi kỳ quay không chỉ là cơ hội săn giải Độc đắc mà còn mở ra khả năng nhận thưởng hấp dẫn ở nhiều hạng giải khác. Hiện nay, giải Độc đắc của sản phẩm đã tích lũy lên tới hơn 6 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy tăng dần sau mỗi kỳ quay nếu chưa có người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 là điểm thú hút người chơi. - Ảnh: DNCC

Với chị Minh Thư (Hà Nội), giải Độc đắc khởi điểm từ 6 tỷ đồng chính là lý do khiến chị lựa chọn Lotto 5/35. Theo chị, không nhất thiết phải là những giải thưởng hàng trăm tỷ đồng mới tạo động lực tham gia. "Nhiều người mua vé số để theo đuổi những giải thưởng khủng nhưng với mình, vài tỷ đồng đã là một khoản tiền rất lớn rồi. Khi biết Lotto 5/35 có giải Độc đắc từ 6 tỷ, mình cảm thấy đây là mức giải thưởng đủ để sửa sang nhà cửa, thực hiện nhiều dự định quan trọng trong cuộc sống", chị Huyền chia sẻ.

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