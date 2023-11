Bị kiểm tra, nam thanh niên lao xe vào công an khiến một thiếu tá bị thương

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang ngày 4/10, vụ việc xảy ra tại tuyến ĐT942, đoạn qua khu vực thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

Chiều 18/10, Thiếu tá Nguyễn Minh Trí cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở vị trí này thì phát hiện một thanh niên chạy xe máy quá tốc độ quy định thông qua máy đo tốc độ có ghi hình ảnh. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người này không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe máy đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Thiếu tá Nguyễn Minh Trí bị thương.

Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Minh Trí

Thiếu tá Nguyễn Minh Trí được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và sau đó tiếp tục chuyển lên tuyến trên để điều trị. Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Ban lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã đến thăm hỏi và động viên anh Trí.

Tổ công tác ghi nhận đặc điểm của xe vi phạm, phối hợp với Công an thị trấn Mỹ Luông, Công an xã Mỹ An để truy tìm nam thanh niên kể trên. Đến 17h cùng ngày, công an xác định người này là Phạm Tấn Cường, sinh năm 2006, ngụ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Chợ Mới để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ của Cường.

Một vụ người vi phạm tấn công công an khi bị lập biên bản cũng xảy ra vào ngày 23/10 tại vòng xoay Mỹ Thủy, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng PC08) phát hiện Võ Trung Nghĩa (SN 1984, thường trú tại huyện Bến Lức, Long An) lái xe máy trong khi có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng để kiểm tra, kết quả nồng độ cồn là 0.775 miligam/lít khí thở.

Đội CSGT Cát Lái lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe. Võ Trung Nghĩa nhiều lần nài nỉ xin lấy xe không được thì ký tên, nhận biên bản và rời đi. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tổ tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ Nghĩa đến gần, ném đá về phía họ rồi chạy trốn.

Cục đá văng trúng đầu Đại úy Phạm Tấn Thịnh, làm vỡ mũ bảo hiểm và rách đuôi mắt phải.