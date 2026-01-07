Bi kịch sau 2 ngày vào Trung tâm Hải Hà: Con 17 tuổi tử vong, cha đau đớn kể lại nguồn cơn quyết định đóng 12 triệu/tháng để gửi con

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 10 bị can, tạm giam 6 người, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, liên quan đến vụ học viên P.H.N. (17 tuổi) tử vong chỉ sau hai ngày nhập học.

Gia đình cho biết, em N. thường sử dụng thuốc lá điện tử. Với mong muốn con được học tập, rèn luyện và thay đổi hành vi, gia đình gửi em vào Trung tâm. Khi đi con còn khoẻ mạnh, hai ngày sau con đã không còn.

Liên quan đến vụ việc nói trên, chia sẻ với Vietnamnet, ông P.T.K. (bố của nạn nhân P.H.N. - người tử vong sau 2 ngày vào Trung tâm Hải Hà) cho biết, gia đình tìm đến trung tâm sau khi biết đến nơi này qua quảng cáo trên mạng xã hội với hình ảnh uy tín.

Ông K. cho biết giám đốc Nguyễn Văn Hải đã tạo dựng hình ảnh một người thầy tận tâm, liên tục thuyết phục và cam kết sẽ giúp cháu N. ngoan hơn.

Tin vào những lời quảng cáo về chế độ ăn ngủ điều độ, rèn luyện thể thao và đi chùa tu tâm cho học viên, ông K. đã chấp nhận đóng mức học phí 12 triệu đồng/tháng để gửi con tham gia khóa học 3 tháng.

"Cháu mới vào học được 2 ngày thì gia đình nghe tin dữ", ông K. đau xót.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Bên cạnh đó, em Đ.K.B. (SN 2012, Hải Phòng), một học viên từng theo học tại cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Trung tâm Hải Hà) tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, nhắc lại chuỗi ngày "rèn luyện" tại đây.

B. cho biết, ngay khi nhập học, em được xếp vào phòng chung với khoảng 15 người. Tại đây tồn tại một "đội tự quản" gồm các học viên lớn tuổi, quản lý bằng những quy định kiểu