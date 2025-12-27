Bi kịch nữ người mẫu 8X xinh đẹp tử vong sau khi hút mỡ bụng, nâng ngực bằng mỡ tự thân

Tại showbiz Hoa ngữ, việc các nghệ sĩ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ làm mới diện mạo, nhằm có được ngoại hình hợp chuẩn số đông không phải chuyện xa lạ. Tuy nhiên, việc dao kéo "cắt chỗ nọ, bù chỗ kia" vốn tồn tại rất nhiều mặt trái. Không ít nghệ sĩ Cbiz là nạn nhân của những ca dao kéo thất bại, tiền mất tật mang, thậm chí mất mạng. Hôm nay (26/12), công chúng Trung Quốc lần nữa tiếc thương cho sự ra đi của nữ người mẫu Tiểu Nhiễm. Sau 4 năm qua đời vì biến chứng thẩm mỹ, tất cả tài khoản MXH của cô đã được gia đình xóa đi, khiến công chúng không khỏi xót xa.

Theo đó, vào giữa tháng 7/2021, dư luận Trung Quốc sốc nặng khi người mẫu nổi tiếng Tiểu Nhiễm được xác nhận đã qua đời ở tuổi 33. Ủy ban Y tế Hàng Châu (Trung Quốc) thông báo Tiểu Nhiễm mất vì bị tai biến y khoa nghiêm trọng sau khi hút mỡ bụng và nâng ngực bằng mỡ tự thân. Nguyên nhân tử vong cụ thể là cô bị nhiễm trùng toàn thân, suy tạng nặng.

Vụ việc Tiểu Nhiễm qua đời sau khi phẫu thuật thẩm mỹ từng gây chấn động showbiz Trung Quốc 1 thời. Ảnh: HK01.

Sự việc thương tâm khởi nguồn từ ngày 2/5/2021. Tiểu Nhiễm đã một mình đến bệnh viện thẩm mỹ Hoa Nam để trùng tu nhan sắc. Tại đây, cô thực hiện phẫu thuật hút mỡ eo, bụng và nâng ngực bằng mỡ tự thân. Sau khi dao kéo, Tiểu Nhiễm đau đớn dữ dội và nhiều lần kêu cứu về tình trạng của mình với bác sĩ, y tá ở bệnh viện thẩm mỹ.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế ở đây phớt lờ mọi dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của Tiểu Nhiễm, và cho biết đây chỉ là cơ đau nhức thông thường sau khi phẫu thuật. Họ chỉ cho Tiểu Nhiễm uống thuốc giảm đau.

Đến rạng sáng 4/5/2021, Tiểu Nhiễm xuất hiện triệu chứng bất thường. Cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cứu thương. Tình trạng của Tiểu Nhiễm nặng đến mức cô được chuyển thẳng vào ICU cấp cứu. 6h sáng cùng ngày, gia đình của Tiểu Nhiễm nhận được tin dữ từ bệnh viện địa phương. Các bác sĩ khi đó đều lắc đầu, cho biết Tiểu Nhiễm đã bỏ lỡ thời gian vàng điều trị và họ cũng không chắc cô có qua khỏi cơn nguy kịch hay không. "Một cảnh tượng kinh hoàng, chưa bao giờ tôi gặp bệnh nhân nào bị biến chứng thẩm mỹ nặng như vậy", bác sĩ điều trị cho Tiểu Nhiễm bày tỏ sự bàng hoàng.

Cô bị biến chứng nghiêm trọng sau ca hút mỡ bụng và nâng ngực bằng mỡ tự thân. Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, Tiểu Nhiễm được chuyển lên bệnh viện tuyến đầu điều trị trong tình trạng vùng da từ ngực đến bụng bị lở loét và sưng tấy nghiêm trọng. Các bác sĩ chỉ có thể dùng máy móc và thuốc men duy trì sự sống cho Tiểu Nhiễm. Trong 2 tháng nằm viện, cô trải qua 2 cuộc đại phẫu loại bỏ các vùng hoại tử, nhiều lần lâm nguy vì bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp cấp, suy gan thận cấp, suy tuần hoàn cấp, đông máu cấp, nhiễm trùng phổi, tràn dịch màng phổi... Đến ngày 13/7/2021, Tiểu Nhiễm đột nhiên bị xuất huyết đường tiêu hóa. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, Tiểu Nhiễm vẫn không qua khỏi.

Nữ người mẫu qua đời sau 2 tháng nguy kịch, chịu nhiều đau đớn thể xác. Ảnh: Sohu.

Sau khi nữ người mẫu 33 tuổi qua đời, gia đình cô đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Trong quá trình điều tra, bệnh viện thẩm mỹ Hoa Nam bất hợp tác, không cung cấp video ghi hình ca phẫu thuật, tiêu hủy hồ sơ y tế của Tiểu Nhiễm. Bác sĩ phẫu thuật cho cố nghệ sĩ cũng xóa tài khoản mạng xã hội Weibo, chặn số điện thoại của người nhà nạn nhân.

Qua thanh tra toàn diện, Ủy ban Y tế Hàng Châu kết luận cơ sở làm đẹp nói trên không đủ chuyên môn để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, gây sự cố tử vong nghiêm trọng. Toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viên khiến Tiểu Nhiễm tử vong đều bị bắt giữ, xử lý hình sự. Cơ sở làm đẹp này cũng bị rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn.

Đến nay, sự ra đi của Tiểu Nhiễm vẫn được truyền thông Trung Quốc nhắc nhớ, mong những người có nhu cầu làm đẹp tìm hiểu thật kỹ về trình độ chuyên môn của cơ sở thẩm mỹ để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Những nhân viên y tế tắc trách, chuyên môn yếu kém gây ra cái chết cho Tiểu Nhiễm đều bị xử lý hình sự. Ảnh: HK01.

Tiểu Nhiễm sinh năm 1988, xuất thân trong 1 gia đình khá giả. Không chỉ xinh đẹp, cô còn được đánh giá là người tài giỏi. Ngoài làm mẫu ảnh, Tiểu Nhiễm còn là chủ của 1 thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ. Trước khi qua đời vì tai biến thẩm mỹ, cô có hàng trăm nghìn fan trên MXH.

Nguồn: Sina, Sohu